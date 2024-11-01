Miguel Ángel Rodríguez cambia su versión y pasa de señalar a un vecino a decir que fue González Amador el que le envió la foto de los periodistas  

El jefe de gabinete de Ayuso ha cambiado su versión en menos de una hora. A su llegada al tribunal que le juzga por revelación de secretos ha asegurado a la prensa que un vecino le pasó la foto de los periodistas que él hizo pública en un chat. A su salida del juzgado, ha matizado que la foto se la envió el novio de Ayuso.
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Me encanta que el dinero publico pague los servicios de este presunto delincuente. A saber que mas servicios le habra dado Ayuso y su consejero , de forma gratuita a costa de todos.
Son una mafia. Pero mafia de verdad.
El malnacido este llega a los juzgados, miente y se ríe de los jueces y fiscales. Tras ello se saca la chorra para que, después de orinar encima de todas las togas presentes, le hagan una buena mamada. Una mamada solo equiparable a las que practica Pablo Motos a cualquier pepero que acuda a su programa, y eso ya es decir.
Tras salir indemne de los… » ver todo el comentario