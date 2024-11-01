edición general
25 meneos
25 clics
Miguel Ángel Rodríguez cambia su versión y pasa de señalar a un vecino a decir que fue González Amador el que le envió la foto de los periodistas

Miguel Ángel Rodríguez cambia su versión y pasa de señalar a un vecino a decir que fue González Amador el que le envió la foto de los periodistas  

El jefe de gabinete de Ayuso ha cambiado su versión en menos de una hora. A su llegada al tribunal que le juzga por revelación de secretos ha asegurado a la prensa que un vecino le pasó la foto de los periodistas que él hizo pública en un chat. A su salida del juzgado, ha matizado que la foto se la envió el novio de Ayuso.

| etiquetas: mar , version , periodistas
22 3 0 K 200 actualidad
8 comentarios
22 3 0 K 200 actualidad
JackNorte #1 JackNorte *
Asi que el novio de Ayuso esta usando un cargo publico de la comunidad de Madrid para solucionar sus problemas personales.
Me encanta que el dinero publico pague los servicios de este presunto delincuente. A saber que mas servicios le habra dado Ayuso y su consejero , de forma gratuita a costa de todos.
6 K 76
thorpedo #6 thorpedo
#1 y como sabía Alberto Quirón las identidades de los periodistas.... Esto no llega ni a la excusa de mi perro se ha comido los deberes
1 K 22
mariKarmo #7 mariKarmo
#1 utilizaron la policía para ocultar su corrupción. Esperabas algo diferente?

Son una mafia. Pero mafia de verdad.
2 K 35
karakol #4 karakol
Según la hora del día, y las visitas que haya hecho al bar, va cambiando versiones.
0 K 19
makinavaja #5 makinavaja
SI estaba preocupado por que le siguieran o vigilaran... ¿Por que no acude a la policia en lugar de a MAR? :troll:
0 K 13
Dene #2 Dene
El juez haría bien en no creerle. Esta mas que acreditado que es un puto mentiroso patologico
0 K 12
devilinside #3 devilinside
Joder, tengo poderes. Ya lo dije esta mañana antes de que el chuzo declarase. Y esta vez no mentía, el Marqués consorte de Quirón era vecino de Ayuso (de cama por lo menos)
0 K 11
#8 CuiProdestHocBellum
Otro caso más de "desfloración" anal de Juez y fiscal, provocada por aparición en los juzgados de M.A.R. Y ya van unas cuantas...

El malnacido este llega a los juzgados, miente y se ríe de los jueces y fiscales. Tras ello se saca la chorra para que, después de orinar encima de todas las togas presentes, le hagan una buena mamada. Una mamada solo equiparable a las que practica Pablo Motos a cualquier pepero que acuda a su programa, y eso ya es decir.

Tras salir indemne de los…   » ver todo el comentario
0 K 9

menéame