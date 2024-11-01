Miguel Ángel Rodríguez cambia su versión y pasa de señalar a un vecino a decir que fue González Amador el que le envió la foto de los periodistas  

El jefe de gabinete de Ayuso ha cambiado su versión en menos de una hora. A su llegada al tribunal que le juzga por revelación de secretos ha asegurado a la prensa que un vecino le pasó la foto de los periodistas que él hizo pública en un chat. A su salida del juzgado, ha matizado que la foto se la envió el novio de Ayuso.