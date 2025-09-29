Mientras Trump critica a Europa por la migración, la mayoría de los jefes de Gobierno están endureciendo su postura. España es la excepción

Traducción del artículo publicado el 13/12/2025 en The Washington Post: La nación ibérica ha acogido a millones de personas procedentes de América Latina y África en los últimos años, y Sánchez, de izquierdas, ensalza regularmente los beneficios económicos y sociales que los inmigrantes que llegan legalmente a España aportan a la cuarta economía más grande de la zona euro. La elección de España, dice a menudo Sánchez, es entre "ser un país abierto y próspero o uno cerrado y pobre".