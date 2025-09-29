edición general
11 meneos
31 clics
Mientras Trump critica a Europa por la migración, la mayoría de los jefes de Gobierno están endureciendo su postura. España es la excepción

Mientras Trump critica a Europa por la migración, la mayoría de los jefes de Gobierno están endureciendo su postura. España es la excepción

Traducción del artículo publicado el 13/12/2025 en The Washington Post: La nación ibérica ha acogido a millones de personas procedentes de América Latina y África en los últimos años, y Sánchez, de izquierdas, ensalza regularmente los beneficios económicos y sociales que los inmigrantes que llegan legalmente a España aportan a la cuarta economía más grande de la zona euro. La elección de España, dice a menudo Sánchez, es entre "ser un país abierto y próspero o uno cerrado y pobre".

| etiquetas: inmigración , ue , trump
9 2 0 K 96 politica
18 comentarios
9 2 0 K 96 politica
Kantinero #3 Kantinero
En esto hace mal Sanchez, va a crear un efecto llamada, encima es una mina de votos para la derecha
3 K 35
#6 cybermon *
#3 hay clases o castas que ganan con esto. Desde luego los pobres no.
1 K 34
Chinchorro #10 Chinchorro
#3 Depende. Si son latinos no es inmigración según Ayuso, así que no hay que preocuparse.

efe.com/espana/2025-09-29/ayuso-inmigracion-procedente-paises-hispanos
0 K 11
ChatGPT #12 ChatGPT
#3 es un cálculo político, Sánchez lo apuesta todo al incremento del PIB aunque sea a costa de todo lo demás.
0 K 11
Kantinero #13 Kantinero
#12 El incremento del PIB se la suda al votante medio del PSOE, no le afecta directamente.
Resulta que a quién más beneficia la macroeconomía es a la derecha (no a los fachapobres) que son los que ven sus capitales revalorizados, sus bienes multiplicados y sus empresas sumando, y sin embargo son los primeros que te saltan con que el ciudadano no lo vé.
2 K 35
ChatGPT #14 ChatGPT *
#13 no, no se la suda. Nos bombardean con “noticias” de lo bien que va la economía basándose solo en el IPC.
Lo hacen porque tiene retorno electoral.

La teoria de que Sánchez mete a inmigrantes y con ello hace crecer el IPC para beneficiar a la derecha es de las volteretas más complejas que he visto
1 K 18
#16 dclunedo
#3 ¿Sanchez hacer algo mal? Herejeeee, vamos Ayusame freídle a negativos .. :troll: :troll:
0 K 6
frg #17 frg
#3 ¿Efecto llamada? xD xD

Será para pagar nuestras pensiones.

¡Hay que ser botarate para repetir semejante tontería!
0 K 12
Kantinero #18 Kantinero
#17 Hablando de botarates.
Si piensas emigrar a Europa y ves que todos los países endurecen las leyes de inmigración mientras que España NO

A cual irías?
0 K 14
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Que el cerdo naranja y descerebrado de Trump sea faro de Europa, es para apagar nuestra civilización y marcharnos. Una puta desgracia.
2 K 31
#7 Katos
#1 que siga gobernando el gobierno con más casos de corrupción en la historia también es para que todo el mundo piense que en España somos medio subnormales.
Una puta desgracia
1 K 19
Fj_Bs #15 Fj_Bs
#7 EL PP ??? creo ya gobierna en demasiados lugares , es ineficiente y ladron como no existe en Europa
0 K 7
#9 Luiskelele
#1 que civilización? Si vas por cualquier gran ciudad y parece que estás por Rabat o por quito de paseo.
0 K 11
#5 Sacapuntas
Entiendo que, con la visión usana, el Washington Post diga que Sánchez es de izquierdas. Pero nada más lejos de la realidad. Es burgués y tradicionalista posfranquista. Al menos, el partido que dirige sí lo es.
2 K 25
#8 _219
#5 Este era Sanchez en 1997. Juzga tú mismo. www.facebook.com/watch/?v=924140515333460&vanity=tele5
0 K 11
#11 Sacapuntas
#8 Veinticinco añitos. ¿Cómo voy a juzgar las ideas políticas de alguien con 25 años? Ni entonces ni ahora. Fíjate en Tamames, por ejemplo. O en Vestrynge en sentido contrario. xD No. No son de izquierdas ni de derechas, sino todo lo contrario.
0 K 11
estemenda #2 estemenda *
El artículo resulta raramente obvio y generalista a ratos, pero es porque es una traducción del Washington Post, está explicado para público no europeo.
0 K 12
#4 sliana
La emigración europea es la culpable de la existencia de EEUU
0 K 7

menéame