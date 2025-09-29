Mientras Trump critica a Europa por la migración, la mayoría de los jefes de Gobierno están endureciendo su postura. España es la excepción

Traducción del artículo publicado el 13/12/2025 en The Washington Post: La nación ibérica ha acogido a millones de personas procedentes de América Latina y África en los últimos años, y Sánchez, de izquierdas, ensalza regularmente los beneficios económicos y sociales que los inmigrantes que llegan legalmente a España aportan a la cuarta economía más grande de la zona euro. La elección de España, dice a menudo Sánchez, es entre "ser un país abierto y próspero o uno cerrado y pobre".
| etiquetas: inmigración , ue , trump
efe.com/espana/2025-09-29/ayuso-inmigracion-procedente-paises-hispanos
Resulta que a quién más beneficia la macroeconomía es a la derecha (no a los fachapobres) que son los que ven sus capitales revalorizados, sus bienes multiplicados y sus empresas sumando, y sin embargo son los primeros que te saltan con que el ciudadano no lo vé.
Lo hacen porque tiene retorno electoral.
La teoria de que Sánchez mete a inmigrantes y con ello hace crecer el IPC para beneficiar a la derecha es de las volteretas más complejas que he visto
Será para pagar nuestras pensiones.
¡Hay que ser botarate para repetir semejante tontería!
Si piensas emigrar a Europa y ves que todos los países endurecen las leyes de inmigración mientras que España NO
A cual irías?
Una puta desgracia