Mientras los mexicanos buscan una jornada laboral de 40 horas, en China los descansos son vistos como pérdida de tiempo y se consideran “antieconómicos”

El debate sobre las condiciones de trabajo muestra un contraste claro entre México y China. En México, el gobierno promueve una reforma para reducir la carga horaria semanal y mejorar el equilibrio entre empleo y vida personal. En China, en cambio, las largas jornadas y los pagos diferidos se mantienen como parte del modelo productivo dominante. El sistema laboral conocido como “996” (de 9:00 a 21:00 horas, seis días a la semana) sigue vigente en buena parte del sector tecnológico de China. Descansar es visto como una pérdida de tiempo.

2 comentarios
Tertuliano_equidistante #2 Tertuliano_equidistante
Ese artículo está muy sesgado. En China hay muchos trabajos de 9 a 5, y a las 5 se les cae el bolígrafo y hacen una bomba de humo.
Es algo muy particular del sector tecnológico.
Ese artículo se podría hacer también sobre España, diciendo que hay un sector que está luchando por las 35 horas, mientras en cualquier oficina de las big 4 se quedan hasta las 8 de la tarde a ver si les cae un ascenso.
Andreham #1 Andreham
Y cuánto trabaja el junta letras del artículo?
