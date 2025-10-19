Mientras los mexicanos buscan una jornada laboral de 40 horas, en China los descansos son vistos como pérdida de tiempo y se consideran “antieconómicos”

El debate sobre las condiciones de trabajo muestra un contraste claro entre México y China. En México, el gobierno promueve una reforma para reducir la carga horaria semanal y mejorar el equilibrio entre empleo y vida personal. En China, en cambio, las largas jornadas y los pagos diferidos se mantienen como parte del modelo productivo dominante. El sistema laboral conocido como “996” (de 9:00 a 21:00 horas, seis días a la semana) sigue vigente en buena parte del sector tecnológico de China. Descansar es visto como una pérdida de tiempo.