El miedo a no pasar la ITV, uno de los principales motivos del absentismo

Aunque parezca mentira a estas alturas, a muchos conductores les importa poco la ITV. Esta inspección obligatoria trata de velar por la seguridad vial al detectar potenciales problemas y definir si el vehículo es apto o no para circular. El caso es que se ha detectado una problemática cada vez más extendida, que consiste en no llevar el coche a la ITV por miedo a no pasarla. Esta práctica es un motivo más para el elevado absentismo que se registra en España y desvela lo que era un secreto a voces.
Además de la inmovilización inmediata del vehículo, el pago de la grua para ello si no te lo cubre el seguro.
Y en caso de accidente, tú eres culpable y además el seguro no se hace cargo, al no estar el vehículo en condiciones para circular.
La clave es que no te pillen los urbanos, por cierto desde aquí mi mensaje a aquellos de vosotros que seáis guardias urbanos de que hagáis el favor de no parecer profesores universitarios cuando habláis con la gente que ya sabemos que si los tuvierais estaríais en otro cuerpo no dando por el orto al que tiene un auto.
Eso no es así. El culpable sigue siendo el culpable. Y en el caso de ser tú el culpable, para que el seguro no se haga cargo, el mal estado del vehículo tiene que haber sido la causa probable o agravante del accidente.
Por eso los propietarios de coches viejos debemos pagar cada seis meses, mientras los ricos que cambian de coche cada dos años, esos nada.