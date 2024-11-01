El miedo a no pasar la ITV, uno de los principales motivos del absentismo

Aunque parezca mentira a estas alturas, a muchos conductores les importa poco la ITV. Esta inspección obligatoria trata de velar por la seguridad vial al detectar potenciales problemas y definir si el vehículo es apto o no para circular. El caso es que se ha detectado una problemática cada vez más extendida, que consiste en no llevar el coche a la ITV por miedo a no pasarla. Esta práctica es un motivo más para el elevado absentismo que se registra en España y desvela lo que era un secreto a voces.