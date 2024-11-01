edición general
El miedo a no pasar la ITV, uno de los principales motivos del absentismo

El miedo a no pasar la ITV, uno de los principales motivos del absentismo

Aunque parezca mentira a estas alturas, a muchos conductores les importa poco la ITV. Esta inspección obligatoria trata de velar por la seguridad vial al detectar potenciales problemas y definir si el vehículo es apto o no para circular. El caso es que se ha detectado una problemática cada vez más extendida, que consiste en no llevar el coche a la ITV por miedo a no pasarla. Esta práctica es un motivo más para el elevado absentismo que se registra en España y desvela lo que era un secreto a voces.

mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata
Por no hablar del otro riesgo menor, el económico, pues estos coches se enfrentan a multas de 200 a 500 euros.

Además de la inmovilización inmediata del vehículo, el pago de la grua para ello si no te lo cubre el seguro.

Y en caso de accidente, tú eres culpable y además el seguro no se hace cargo, al no estar el vehículo en condiciones para circular.
#4 VFR
#3 eso quiere decir que si no se tiene la ITV no vale la pena tener seguro?
#7 Tensk
#4 No exactamente. Si no tienes seguro te van a poner una multa más.
josde #9 josde
#4 Mejor no tener coche por si acaso.
Lutin #18 Lutin
#4 Por lo que parece llegados a una situación así ya debe dar igual la ITV, el seguro del automóvil, el carnet de conducir y hasta el impuesto de circulación.

La clave es que no te pillen los urbanos, por cierto desde aquí mi mensaje a aquellos de vosotros que seáis guardias urbanos de que hagáis el favor de no parecer profesores universitarios cuando habláis con la gente que ya sabemos que si los tuvierais estaríais en otro cuerpo no dando por el orto al que tiene un auto.
Agitame #19 Agitame
#3 Y en caso de accidente, tú eres culpable y además el seguro no se hace cargo, al no estar el vehículo en condiciones para circular.
Eso no es así. El culpable sigue siendo el culpable. Y en el caso de ser tú el culpable, para que el seguro no se haga cargo, el mal estado del vehículo tiene que haber sido la causa probable o agravante del accidente.
ehizabai #2 ehizabai
La ITV es un impuesto encubierto.
javierchiclana #6 javierchiclana *
#2 :palm: Claro... sólo hay que ir a países donde no hay inspecciones y observar el peligroso estado de muchos vehículos.
ehizabai #10 ehizabai
#6 Y además, un impuesto indirecto que grava exageradamente a los pobres.
Por eso los propietarios de coches viejos debemos pagar cada seis meses, mientras los ricos que cambian de coche cada dos años, esos nada.
javierchiclana #11 javierchiclana
#10 No. En coches particulares es (max) cada 1 año en turismos y cada 2 en motocicletas.
ehizabai #12 ehizabai
#11 Yo tengo un todoterreno del 2000, y me toca cada seis meses.
javierchiclana #13 javierchiclana *
#12 No está matriculado como turismo sino como vehículo industrial... con un beneficioso impuesto de matriculación.
Gadfly #14 Gadfly
#12 porque no lo tendrás como Turismo si no como vehículo mixto
ehizabai #15 ehizabai
#14 Pues ni idea. Lo compré hace años de segunda mano. Miraré.
Gadfly #16 Gadfly
#15 mira la ficha técnica, eso se puede cambiar, pagando claro
ehizabai #17 ehizabai
#16 Ya me imaginaba que sería pagando... :-D ¡Gracias!
josde #8 josde
#2 Ademas en cada comunidad cobran un precio distinto.
Elbaronrojo #5 Elbaronrojo
¿Porque el coche tiene más de quince años ya tiene miedo de que no va a pasar la ITV? Pues ayer lo pasó el mío con treinta y dos. Si no le haces mantenimiento periódico claro que no te la va a pasar.
Nitanmal #1 Nitanmal
Está eso o pasar la ITV en un taller marronero
