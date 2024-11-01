Microsoft ya permite desinstalar su IA Copilot en WIndows 11

Windows 11 lleva más de 4 años con nosotros y ya desde el principio quedó claro que Microsoft está muy interesada en la inteligencia artificial. Aunque fue buena idea acabar con Cortana y Copilot era un mejor asistente, no a todo el mundo le interesa tenerlo operativo consumiendo recursos desde que encendemos el PC. Tras esperar tanto tiempo, por fin Microsoft permitirá desinstalar la IA de Copilot en PC que utilicen Windows 11.