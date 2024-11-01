Microsoft ya permite desinstalar su IA Copilot en WIndows 11

Windows 11 lleva más de 4 años con nosotros y ya desde el principio quedó claro que Microsoft está muy interesada en la inteligencia artificial. Aunque fue buena idea acabar con Cortana y Copilot era un mejor asistente, no a todo el mundo le interesa tenerlo operativo consumiendo recursos desde que encendemos el PC. Tras esperar tanto tiempo, por fin Microsoft permitirá desinstalar la IA de Copilot en PC que utilicen Windows 11.
| etiquetas: ia , microsoft , copilot , windows 11
"...Microsoft
reculay ya permite desinstalar su IA Copilot en Windows 11 Pro, Enterprise y Education, pero solo si cumples estas 3 condiciones..."
"...La política se aplicará a dispositivos y usuarios que cumplan 3 condiciones. La primera de ellas implica que deben tener Windows 365 Copilot y la app de Windows Copilot. La segunda condición será que el usuario no haya instalado por su cuenta
… » ver todo el comentario
El artículo también menciona: Microsoft permitirá desinstalar la IA de Copilot en PC que utilicen Windows 11 Education, Windows 11 Pro y Windows 11 Enterprise.
Por lo que entiendo que los que tengamos la Home, nos seguiremos quedando con Copilot metido con calzador. O quizás el artículo esté mal redactado, me extraña que permitan desinstalarlo en unas ediciones de W11 y otras no.
1. Debes conseguir la flor amarilla de Loto Sagrado que crece en la cumbre de la Montaña del Silencio
2. Ordeñar al rebaño de Gerión y obtener al menos dos arrobas de leche
3. Instalar el DNI electrónico en Ubuntu 17.04
Este desinstalador no pide ni una condición.