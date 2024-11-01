Microsoft sorprende y confirma que Windows 11 26H1 no será compatible con todos los ordenadores

Como podemos leer en el anuncio oficial de Microsoft, se trata de la compilación 28000, dejando atrás la 27XXX y la 26XXX, y se ha comenzado a distribuir en el canal Windows Insider Canary, como es habitual en este tipo de versiones. La firma ha confirmado que la nueva versión 26H1 no incorpora funciones adicionales con respecto a la versión 25H2 y únicamente incorpora cambios en la plataforma para dar soporte a una categoría concreta de procesadores.
| etiquetas: microsoft , windows 11 26h1 , compativilidad
¿Qué nueva funcionalidad tan exigente han metido para que el hardware anterior ya no pueda ejecutar el buscaminas?
No me vale la de "seguridad" que esa ya sabemos que es mentira.