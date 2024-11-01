edición general
Microsoft sorprende y confirma que Windows 11 26H1 no será compatible con todos los ordenadores

Como podemos leer en el anuncio oficial de Microsoft, se trata de la compilación 28000, dejando atrás la 27XXX y la 26XXX, y se ha comenzado a distribuir en el canal Windows Insider Canary, como es habitual en este tipo de versiones. La firma ha confirmado que la nueva versión 26H1 no incorpora funciones adicionales con respecto a la versión 25H2 y únicamente incorpora cambios en la plataforma para dar soporte a una categoría concreta de procesadores.

8 comentarios
salteado3
¿Pero qué ha pasado para que un ordenador que antes servía para Windows de repente ya no vale?

¿Qué nueva funcionalidad tan exigente han metido para que el hardware anterior ya no pueda ejecutar el buscaminas?

No me vale la de "seguridad" que esa ya sabemos que es mentira.

Un_señor_de_Cuenca
#3 Procesadores preparados para IA. A saber qué hostias están metiendo ahí. Y si no quieres esa funcionalidad te aguantas, es la forma de hacer amigos de Microsoft.

TheIpodHuman
Desde que peto la ultima yo tengo bloqueadas todas las actualizaciones hasta nuevo aviso...

xyria
#2 Idem. La última mía es de 2024.

babuino
#2 yo lo que tengo vetado es Windows... desde la versión XP.

#1 Quillotro
Mmm... Si eso significa que no tengo que sufrir actualizaciones, bienvenido sea...

aavvaallooss
Rufus proveerá

Falk
Menos mal q está Linux


