edición general
7 meneos
15 clics
Microsoft recomienda 32 GB de RAM para jugar en Windows 11

Microsoft recomienda 32 GB de RAM para jugar en Windows 11

La eterna pregunta de cuánta memoria necesita un PC gaming acaba de recibir respuesta oficial. Microsoft ha publicado una guía donde detalla que 32 gigabytes de RAM son la cantidad recomendada para jugar sin sobresaltos en Windows 11, dejando atrás los 16 GB que hasta hace poco se consideraban suficientes. La recomendación llega en un momento donde los títulos actuales cada vez exigen más recursos y donde el propio sistema operativo, junto con aplicaciones que corren en segundo plano, se come buena parte de la memoria disponible.

| etiquetas: microsoft , recomendación , ram , juegos , pc , windows
7 0 0 K 96 tecnología
17 comentarios
7 0 0 K 96 tecnología
Skiner #1 Skiner *
Microsoft recomienda la luna para cualquier dispositivo que tengas. Garantizado :troll:
Para poder instalar W11 hace falta una Ram bestial, normal que digan que necesitas 32 GB para jugar algo y mover su SO.
3 K 45
LaInsistencia #7 LaInsistencia *
#1 Dejame adivinar. Te recomienda 32GB de ram para jugar, porque va a obligarte a cargar copilot como ayudante, y se va a comer 16gb el solito... como si lo viese. generacionxbox.com/gaming-copilot-llega-a-game-bar-xbox-asi-funciona-l

Veinte años casi nos tiramos diciendo que Linus Tolvards era un exagerado, que Microsoft habia cambiado, que lo de la filtracion de los documentos de Halloween habia quedado en…   » ver todo el comentario
2 K 29
Skiner #9 Skiner
#7 Claro cualquier cosa que te espie al 100% de rendimiento :troll:
0 K 7
woody_alien #11 woody_alien *
#4 Supongo que sabes que Gates jamás pronunció esa frase. Igual que Goebbels nunca escribió decálogo alguno o Einstein nunca dijo lo de la estupidez humana :troll:

#1 32Gb es lo mínimo necesario si quieres correr una IA local con LMStudio u Ollama (Amen de 8Gb de vram mínimo)
0 K 12
pitercio #16 pitercio
#11 esperó una década para renegarlo como si fuera una ofensa :troll:
0 K 15
#13 Eukherio
#1 Yo a principios de 2025 ya pillé un PC nuevo con 64GB de RAM porque intuía que la cosa podía ponerse fea con los consumos. Acerté. Hoy en día vale más esa RAM que todo el PC cuando lo compré.
1 K 15
#15 soberao
#1 Y aún así va el equipo ajustado de recursos. Solo tienes que poner Windows 11 en un ordenador de Windows 10 para que esté el ventilador encendido todo el rato, recordándote que te compres otro cuando el mismo equipo con GNU/Linux no se encienden los ventiladores nunca.
0 K 15
josde #3 josde
Microsoft recomienda su mierda de OS aunque sea eso.
1 K 35
Gry #8 Gry
Que le digan a Claude, o la IA que sea que les está escribiendo Windows, que cuanto más eficiente sea el SO con el uso de memoria más RAM habrá disponible para las IA.

Ya verás como así espabila. :-P
1 K 27
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
640KB deberían ser suficientes :troll:
2 K 27
ronko #5 ronko
Yo recomiendo a Microsoft que me coma los huevos.
1 K 23
arariel #12 arariel
Coño, cómo se ha puesto el buscaminas.
1 K 22
babuino #14 babuino
Windows es un devorador de recursos. Todos los servicios que probablemente no necesitas pero Windows sí para espiarte corriendo en segundo plano, junto a Clippo 2.0, aka Copilot... eso se paga. En RAM.
1 K 22
pitercio #4 pitercio
640Kb de RAM debían ser suficientes para todo el mundo, decía Bill Gays cuando empujaba su Windows, cuando era ramxista minimalista. Ahora que es viejo putero confeso se la suda todo.
0 K 15
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Microsoft te la metía con la telemetria
0 K 12
Skiner #10 Skiner *
#2 No son honestos con la telemetría.
Pueden ponerlo pero deberías de poder elegir si lo quieres.
No lo que pasa ahora que lo tienes que "descubrir" y desactivar porque por defecto mágicamente esta activado.
Y como te descuides a la que instalas algo aunque lo hayas quitado se vuelve a poner solita. :wall:
0 K 7
vviccio #17 vviccio *
El spyware necesita mucha RAM y convertir tu PC en un bot trabajando para el sionismo es lo que tiene.
0 K 11

menéame