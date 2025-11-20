edición general
Microsoft publica el código fuente de Zork I, II y III (ENG)

Hoy preservamos una piedra angular de la historia de los videojuegos que nos es muy querida. Juntos, la Oficina de Programas de Código Abierto (OSPO) de Microsoft, el equipo Xbox y Activision ponen a disposición Zork I, Zork II y Zork III bajo la licencia MIT. Nuestro objetivo es sencillo: poner código de importancia histórica en manos de estudiantes, profesores y desarrolladores para que puedan estudiarlo, aprender de él y, quizás lo más importante, jugar con él.

