Microsoft y otras tecnológicas presionaron a Bruselas para ocultar el coste de energia y agua de los centros de datos

Microsoft y DigitalEurope, un grupo de presión entre cuyos miembros se encuentran Amazon, Google y Meta, lograron una cláusula de confidencialidad en la legislación de la UE para bloquear el acceso público a información fundamental sobre el impacto medioambiental de cada centro de datos, según ha podido revelar una investigación liderada por Investigate Europe en la que han participado EL PAÍS y medios como The Guardian y Le Monde. Mucha más información en ingles en #0
algorithmwatch.org/en/copy-paste-govern-microsoft-ghostwrote-eu-policy
Menudo cortijo se montaron para defender los intereses de los empresarios y los vendepatrias.
Suavemente JO DE ME
Que quiero sentir tus estafas
Jodiéndome otra vez.