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Microsoft y otras tecnológicas presionaron a Bruselas para ocultar el coste de energia y agua de los centros de datos

Microsoft y otras tecnológicas presionaron a Bruselas para ocultar el coste de energia y agua de los centros de datos

Microsoft y DigitalEurope, un grupo de presión entre cuyos miembros se encuentran Amazon, Google y Meta, lograron una cláusula de confidencialidad en la legislación de la UE para bloquear el acceso público a información fundamental sobre el impacto medioambiental de cada centro de datos, según ha podido revelar una investigación liderada por Investigate Europe en la que han participado EL PAÍS y medios como The Guardian y Le Monde. Mucha más información en ingles en #0

| etiquetas: microsoft , amazon , google , lobby , corrupción
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9 comentarios
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hdblue #1 hdblue *
Mucha más información y pruebas de la investigación en inglés:

algorithmwatch.org/en/copy-paste-govern-microsoft-ghostwrote-eu-policy
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#2 Eukherio
¿Para qué harán estas cosas si salen continuamente a decir que gastan poquísimo?
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mikelx #5 mikelx
#2 cada pregunta a chatgpt gasta 3 moléculas de h²O (margen de error de e*10²³)
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#6 pirat
Muy sostenible eso de pedirle chorradas a la ia...
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Io76 #3 Io76 *
La UE mirando por los europeos, una vez más...
Menudo cortijo se montaron para defender los intereses de los empresarios y los vendepatrias.
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Moderdonia #4 Moderdonia *
¿Alguna vez habéis pensado que Microsoft significa ''suavecito''?

Suavemente JO DE ME
Que quiero sentir tus estafas
Jodiéndome otra vez.
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#8 Perrota
Presionar= sobres que vuelan.
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menéame