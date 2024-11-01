Microsoft ha reducido su ambición con la IA. Se ha dado cuenta de que casi nadie usa Copilot, afirman en The Information

Ahí está Satya Nadella, en su despacho, en plan influencer. Como se ha celebrado el Campeonato Mundial de Excel, quiere comprobar cómo de bueno es manejándolo... con la ayuda de Copilot. El vídeo es simpático y parece demostrar que la promesa de Microsoft de que la IA podrá hacer muchas cosas por ti se cumple. Sin embargo la realidad dice otra cosa, y la propia empresa parece reconocerlo, porque sus objetivos de ventas se han recortado, según The Information. El optimismo se ha enfriado. Según fuentes internas de la división de Azure...