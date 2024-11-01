Microsoft documenta un error en Windows 11 que afecta a unidades C: en algunos dispositivos tras una actualización de febrero de 2026 [ENG]

Microsoft ha actualizado su documentación oficial para detallar un error descubierto en Windows 11, versión 24H2 y 25H2, que impide el acceso a la unidad C: con el mensaje "C: no es accesible - Acceso denegado". El problema, que afecta predominantemente a modelos Samsung Galaxy Book4 y otros dispositivos Samsung en regiones específicas, puede impedir el inicio de aplicaciones y la ejecución de tareas comunes. Microsoft está investigando la causa, que podría estar relacionada con la aplicación Samsung Share.