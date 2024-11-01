edición general
La Mezquita Nueces y el peligro de la islamización de Texas

Un megaproyecto islámico con financiamiento extranjero, vínculos con la Hermandad Musulmana y ambiciones de control cultural en el corazón de Austin.

Dragstat
"Paradójicamente, en Austin avanza un proyecto de infraestructura islámica de $25 millones"

Hoy en día todo tiene un precio y todo se vende por dinero, es el culto al dinero, aunque las cabezas cortocircuiten.
1
HeilHynkel
#1

Con eso no pagan ni un avión privado de un telepredicador de la zona. Como mucho, una recua de camellos privada.
1
WcPC
#1 25 millones en USA te da para el equivalente a un mojón pinchado en un palo...
USA está llena de sectas flipadas como los Mormones, que tienes centenares de miles de millones de $ en infraestructuras por toda USA.
Están hablando de poner un edificio con "600 espacios de oración..."
Vamos, un salón donde caben 600 personas
Esto es una mierda de panfleto absurdo y racista en un país y un estado donde tienes a centenares de sectas extremadamente peligrosas con complejos de decenas de edificios, con contactos políticos bestiales.
2
Dragstat
#6 tienes razón, y no me refiero a estos 25 millones en concreto, sino a la idea de que todo se vende, los contactos políticos se obtienen poniendo dinero bajo la mesa, en Texas tienen una cruzada extrema contra lo que no es la religión y la raza "puras" pero luego te encuentras cosas como estas.
1
WcPC
#7 Pero es que es una no noticia.
Es un grupo religioso que va construir un lugar de culto con vivienda social asociada....
Eso no es una noticia...
No es cierto que estén "comprando contactos políticos", no es "masiva" ni nada de lo que dice la "noticia"...
1
Dene
USA ya es un país casi integrista religioso... lo único que se discute es qué tipo de integristas religiosos están al mando..
0
#3
Menuda bobada
0
#2
En un año todo Tejas será al Qaeda :-D
0
HeilHynkel
#2
Aprovechando de que Al Queda ya está acostumbrada al desierto. {0x1f609}
1

