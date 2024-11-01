edición general
14 meneos
13 clics
México pierde más de 300.000 colmenas en una década: la peor crisis de abejas en su historia

México pierde más de 300.000 colmenas en una década: la peor crisis de abejas en su historia

Las abejas están muriendo y con ellas se tambalea el futuro de nuestros alimentos. En México, más de 300,000 colmenas se han perdido en apenas una década, un golpe silencioso que amenaza tanto la economía como la biodiversidad. Lo que ocurre en Campeche, Yucatán y Colima no son casos aislados: son la muestra de un paraíso en peligro, donde plaguicidas, monocultivos y el cambio climático juegan en contra. La pregunta ya no es si nos afectará, sino qué pasará con nuestra comida si seguimos ignorando a las abejas.

| etiquetas: méxico , pierde , 300.000 , colmenas , década , crisis , abejas
12 2 0 K 136 ciencia
6 comentarios
12 2 0 K 136 ciencia
#1 Tiranoc
Esperemos que no haya afectado a la abeja Maya.
1 K 15
Guanarteme #2 Guanarteme
Bueno, si son 300 colmenas coma cero, cero, cero; tampoco es tan grave.... :troll:

#0 Ahora arreglo el titular.
1 K 35
keizal #3 keizal
#2 Muchas gracias, no me percaté de ello.
1 K 35
OCLuis #4 OCLuis
Falta cultura en el mundo para comprender la dimensión de esta catástrofe y las consecuencias que tendrá a corto, medio y largo plazo. :-(
1 K 34
keizal #5 keizal
#4 Totalmente de acuerdo. En una ocasión hablando del tema con compañeros, me di cuenta de que para ellos era algo casi irrelevante, tonterías de los ecologistas.
1 K 34
Gry #6 Gry
Relacionado: www.meneame.net/story/historia-colonia-abejas-vale-miles-millones

Leí por ahí que en los EEUU el negocio de mover colmenas de abejas de un lado a otro para polinizar cultivos ya ha superado a lo que los apicultores ganan vendiendo miel.

También hay empresas desarrollando robots para polinizar cultivos cuando ya no queden abejas.
0 K 17

menéame