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México está a 45ºC en abril y ni siquiera es su problema más grave: es que se está calentando más rápido que nunca

México está a 45ºC en abril y ni siquiera es su problema más grave: es que se está calentando más rápido que nunca

Los expertos no se ponen de acuerdo sobre la naturaleza del evento. Una vez que se ha descartado que, técnicamente, se trate de una 'ola de calor'; el Servicio Meteorólogo Nacional dice que hablamos de una 'onda de color' y servicios como Meteored dudan si puede hablarse ni siquiera de eso.
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antes de 2012 la tasa de calentamiento por siglo estaba en 1,9 grados. Ahora esa tasa se ha catapultado a 3,5.
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el hecho de que haya agua en los pantanos no resuelve nada: simplemente hace que nos confiemos.

| etiquetas: medio ambiente , cambio climático
11 2 1 K 57 ciencia
9 comentarios
11 2 1 K 57 ciencia
JackNorte #1 JackNorte
Las guindillas van a salir supervitaminadas y supermineralizadas.
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alfon_sico #2 alfon_sico
ola de calor, onda de color, ni siquiera eso...
Nah, todo tranqui,
De todas formas como es México aquí nos pilla lejos, algo estarán haciendo mal

A ver cuando empezamos a acojonarnos un poco con este tema y los medios y las autoridades se ponen medio serios porque nos vamos al guano
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Chinchorro #3 Chinchorro
Aquí estamos a +10 grados por encima de la media, pero eh, las terracitas llenas de gente.
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#6 rbrn
#3 Y lo bien que se está :roll:
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Chinchorro #7 Chinchorro
#6 Sisi, cuando en junio se pasen de los cuarenta grados en el centro peninsular nos vamos a reír un montón.
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#8 rbrn
#7 Estaba siendo sarcástico...
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Chinchorro #9 Chinchorro
#8 Lo sé, lo sé. Te estaba siguiendo el sarcasmo xD
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Sinfonico #4 Sinfonico *
Hombre!!! Otra catástrofe que augura Javier Jiménez, no es meteorólogo, pero te augura 25 catástrofes al año.
www.xataka.com/autor/javier-jimenez
Spoiler: nunca se ha cumplido ni una sola de sus predicciones, otro que vive del cuento sensacionalista/ catastrofista
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Mark_ #5 Mark_
Diciendo que cada año va a hacer más calor, acertarán todos. Nada que no sepamos...
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menéame