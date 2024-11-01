México está a 45ºC en abril y ni siquiera es su problema más grave: es que se está calentando más rápido que nunca

Los expertos no se ponen de acuerdo sobre la naturaleza del evento. Una vez que se ha descartado que, técnicamente, se trate de una 'ola de calor'; el Servicio Meteorólogo Nacional dice que hablamos de una 'onda de color' y servicios como Meteored dudan si puede hablarse ni siquiera de eso.

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antes de 2012 la tasa de calentamiento por siglo estaba en 1,9 grados. Ahora esa tasa se ha catapultado a 3,5.

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el hecho de que haya agua en los pantanos no resuelve nada: simplemente hace que nos confiemos.