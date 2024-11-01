·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9776
clics
Nuevo Bulo en El In-Mundo
5929
clics
Sitio web de Homer Simpson en el año 2000
7479
clics
Un diputado lee un discurso hecho por ChatGPT y no borra el final
5037
clics
Repetir palabras no es hablar
4054
clics
Cantidad de habitantes de ciudades europeas en 1854
más votadas
438
España logra rebajar la tasa de paro por debajo del 10% por primera vez en 18 años
359
ICE acusado de torturar sexualmente a migrantes en el antiguo campo de la Segunda Guerra Mundial Fort Bliss, entre más de 80 violaciones denunciadas [Eng]
474
Feijóo, no me engañas: demostré en el Congreso siete años de abandono ferroviario del PP
531
Feijóo pide que Puente dimita porque el Gobierno "nos ha llenado de datos" y el choteo es épico: "Dimisión por exceso de información. La primera vez que lo oigo"
543
Agentes de ICE están aplastando deliberadamente los testículos de niños y hombres en un centro de tortura de Texas (EN)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
11
clics
México da marcha atrás a un envío de petróleo con destino a Cuba tras advertencias de Trump
Según Bloomberg, sin explicación oficial Pemex eliminó de su calendario el envío, que el Gobierno había definido como ayuda humanitaria.
|
etiquetas
:
cuba
,
méxico
,
petroleo
11
2
2
K
114
actualidad
21 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
2
2
K
114
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
ipanies
Y
#0
manda esto porque se ha puesto cachondo con la idea del sufrimiento del pueblo cubano sin darse cuenta de que esto demuestra lo que siempre niega
8
K
117
#5
Macnulti_reencarnado
#3
tú lo has dicho, el pueblo. Los generales de la dictadura y sus familias no van a pasar hambre.
1
K
16
#7
ipanies
#5
Entonces estarás en contra del bloqueo de USA a Cuba desde hace décadas porque quien lo sufre es el pueblo no??
3
K
46
#8
Macnulti_reencarnado
#7
goto
#4
0
K
7
#9
ipanies
#8
Gran argumento a la altura habitual de tus estupideces.
Enhorabuena por todo.
2
K
35
#10
Macnulti_reencarnado
#9
a tu ritmo. No fuerces.
0
K
7
#11
ipanies
#10
No, a tu ritmo tú que ya veo que has mandado otra noticia en la que también estás haciendo el ridículo
Lo tuyo es digno de estudio
1
K
32
#13
Macnulti_reencarnado
#11
no tienes que demostrar nada. Tomate el tiempo que necesites.
0
K
7
#15
ipanies
#13
ok
0
K
12
#20
sotillo
#7
Es la estrategia, cuando todos los pobres se mueran copiaran el modelo Gaza que es lo que tienen en mente
0
K
11
#1
Andreham
El bloqueo no existe, me lo ha dicho
#0
6
K
89
#2
manbobi
#1
Y si existiere es chiquitito
1
K
32
#4
Macnulti_reencarnado
#1
el bloqueo lo tienes en la cabeza, en tu caso de serie.
2
K
5
#19
Mltfrtk
*
#4
Deja de hacer el ridículo, que das pena.
0
K
11
#14
platypu
#1
Hasta ahora, venezuela rusia o mexico enviavan todo el que querian asi que no, no habia
3
K
25
#6
cocolisto
El bloqueo criminal que muchos colaboracionistas niegan.
3
K
54
#12
Alakrán_
*
#6
Negacionistas los hay de todo pelaje, los hay que niegan el bloqueo, no es mi caso. Hay otros que niegan la dictadura comunista y la falta de libertades.
El chiste de la revolución ya no tiene gracia y dura mucho.
0
K
11
#16
Mltfrtk
Luego los babosos nazis dicen que el sistema cubano no funciona.
0
K
11
#17
Spirito
¿Pero hasta cuándo se va a permitir que EEUU siga cometido crímenes?
0
K
9
#18
Apotropeo
¿ Qué es eso que le escurre a Pemex por la patita del pantalón?
¿ Petróleo?
Ha, no!!!..... Caquita
0
K
9
#21
ipanies
#18
Y a ti la sustancia esa anaranjada en la comisura de los labios?!?!!
Doritos???
Ahhh, no!! Lefa de Trump
0
K
12
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Enhorabuena por todo.
Lo tuyo es digno de estudio
El chiste de la revolución ya no tiene gracia y dura mucho.
¿ Petróleo?
Ha, no!!!..... Caquita
Doritos???
Ahhh, no!! Lefa de Trump