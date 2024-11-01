edición general
México da marcha atrás a un envío de petróleo con destino a Cuba tras advertencias de Trump

Según Bloomberg, sin explicación oficial Pemex eliminó de su calendario el envío, que el Gobierno había definido como ayuda humanitaria.

ipanies #3 ipanies
Y #0 manda esto porque se ha puesto cachondo con la idea del sufrimiento del pueblo cubano sin darse cuenta de que esto demuestra lo que siempre niega :palm:
8 K 117
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
#3 tú lo has dicho, el pueblo. Los generales de la dictadura y sus familias no van a pasar hambre.
1 K 16
ipanies #7 ipanies
#5 Entonces estarás en contra del bloqueo de USA a Cuba desde hace décadas porque quien lo sufre es el pueblo no??
3 K 46
ipanies #9 ipanies
#8 Gran argumento a la altura habitual de tus estupideces.
Enhorabuena por todo.
2 K 35
Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
#9 a tu ritmo. No fuerces.
0 K 7
ipanies #11 ipanies
#10 No, a tu ritmo tú que ya veo que has mandado otra noticia en la que también estás haciendo el ridículo xD xD
Lo tuyo es digno de estudio xD
1 K 32
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
#11 no tienes que demostrar nada. Tomate el tiempo que necesites.
0 K 7
ipanies #15 ipanies
#13 xD ok
0 K 12
sotillo #20 sotillo
#7 Es la estrategia, cuando todos los pobres se mueran copiaran el modelo Gaza que es lo que tienen en mente
0 K 11
Andreham #1 Andreham
El bloqueo no existe, me lo ha dicho #0
6 K 89
manbobi #2 manbobi
#1 Y si existiere es chiquitito
1 K 32
Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
#1 el bloqueo lo tienes en la cabeza, en tu caso de serie.
2 K 5
Mltfrtk #19 Mltfrtk *
#4 Deja de hacer el ridículo, que das pena.
0 K 11
platypu #14 platypu
#1 Hasta ahora, venezuela rusia o mexico enviavan todo el que querian asi que no, no habia
3 K 25
cocolisto #6 cocolisto
El bloqueo criminal que muchos colaboracionistas niegan.
3 K 54
Alakrán_ #12 Alakrán_ *
#6 Negacionistas los hay de todo pelaje, los hay que niegan el bloqueo, no es mi caso. Hay otros que niegan la dictadura comunista y la falta de libertades.
El chiste de la revolución ya no tiene gracia y dura mucho.
0 K 11
Mltfrtk #16 Mltfrtk
Luego los babosos nazis dicen que el sistema cubano no funciona.
0 K 11
Spirito #17 Spirito
¿Pero hasta cuándo se va a permitir que EEUU siga cometido crímenes?
0 K 9
Apotropeo #18 Apotropeo
¿ Qué es eso que le escurre a Pemex por la patita del pantalón?
¿ Petróleo?
Ha, no!!!..... Caquita
:roll:
0 K 9
ipanies #21 ipanies
#18 Y a ti la sustancia esa anaranjada en la comisura de los labios?!?!!
Doritos???
Ahhh, no!! Lefa de Trump
:shit:
0 K 12

