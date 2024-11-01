edición general
Metro de Madrid recupera a los 'empujadores' para abarrotar sus vagones

En la red suburbana apuntan que se han desplegado “120 personas en varias estaciones que distribuyen a los viajeros para facilitar la movilidad y evitar acumulaciones en un sitio mientras otro queda vacío”. Más Madrid avisa de que la situación del transporte en la capital no se resuelve con “ningún parche”.

pitercio
Y hace 20 años nos descojonábamos de Japón.
frg
#3 Si, pero allí tienen un problema de cantidad, ya que no entran más trenes en las líneas y en hora punta hay demasiada gente. En Madrid no han llegado al límite de trenes, simplemente no ponen suficientes, y se los ahorran.
Connect
En el de Barcelona las nuevas líneas tienen pantallas donde van indicando el nivel de saturación de los vagones del tren que entra. Los del medio siempre están más vacíos porque la gente quiere estar en las puntas para salir disparada
Torrezzno
Un sueño vivir en un nicho urbano y viajar a diario como un canelón, oliendo el sobaco al vecino. Con la de sitio que tenemos en España y van todos a acabar en el mismo
#1 Katos
Si claro vas a contratar a empujado res según están las cosas con lo de tocarte fortuitamente on otro ser humano.

Sensacionalista. Distribuidores de pasajeros no son empujadores.
Ferran
#1 No quiero yo defender a la mentirosa mata-ancianos Ayuso, pero tienes razón.

Tecnicamente no empujan a nadie, solo redistribuyen a los pasajeros en los abarrotados vagones fruto de una mala planificación.
#7 EISev
#6 fruto de una mala planificación o que alguna gente se empeña en esperar en el andén justo en los mismos sitios (alrededor de la escalera) y si coincide que en paradas sucesivas lo hace un porcentaje alto de viajeros, tienes el coche central que ni se puede salir.

También hay gentuza que intenta acceder cuando aún no ha acabado de salir todo el que necesita apearse. Pues hay que informarles de que dejen bajar primero.
frg
#1 Lo dice la propia noticia, pero hay que leer.
Ferran
#10 ¿Te parece normal que el artículo desmienta el titular? :shit:
capitan__nemo
Es que la gente se queda a la entrada (para despues poder salir mas facilmente)

Que los ingenieros ideen un metodo para optimizar mejor el sistema. Yo que sé, vagones para gente para paradas determinadas, indicaciones constantes a los pasajeros cuando entran, ...
Pero si no lo han inventado los japoneses que llevan decadas con el problema.
pepel
Es que son "manadas" de ganado.
frg
Todo esto por ahorrarse conductores y trenes.
GeneWilder
Siguiente paso, "empotradores".
