Metro de Madrid recupera a los 'empujadores' para abarrotar sus vagones

En la red suburbana apuntan que se han desplegado “120 personas en varias estaciones que distribuyen a los viajeros para facilitar la movilidad y evitar acumulaciones en un sitio mientras otro queda vacío”. Más Madrid avisa de que la situación del transporte en la capital no se resuelve con “ningún parche”.
Sensacionalista. Distribuidores de pasajeros no son empujadores.
Tecnicamente no empujan a nadie, solo redistribuyen a los pasajeros en los abarrotados vagones fruto de una mala planificación.
También hay gentuza que intenta acceder cuando aún no ha acabado de salir todo el que necesita apearse. Pues hay que informarles de que dejen bajar primero.
Que los ingenieros ideen un metodo para optimizar mejor el sistema. Yo que sé, vagones para gente para paradas determinadas, indicaciones constantes a los pasajeros cuando entran, ...
Pero si no lo han inventado los japoneses que llevan decadas con el problema.