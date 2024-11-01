edición general
15 meneos
14 clics
Metro de Madrid licita un contrato de 100.000 euros para mantener bien surtido el catering de sus directivos

Metro de Madrid licita un contrato de 100.000 euros para mantener bien surtido el catering de sus directivos

La empresa pública incluye desayunos, cócteles, brunchs y comidas con “vinos de primeras marcas” mientras los usuarios sufren retrasos y saturación en los andenes

| etiquetas: metro , madrid , catering , directivos
12 3 0 K 146 actualidad
6 comentarios
12 3 0 K 146 actualidad
meroespectador #1 meroespectador
Jajajajaja, grandes gestores, que hijoputas tan salaos.
2 K 29
#4 Tunguska08Chelyabinsk13
#1 Pero es que lo has entendido mal, eso es como el mensaje de las cookies:

"Nos importa tu privacidad", es decir que nos importan tus datos, no que mantengas tu privacidad. Pues aquí lo mismo "grandes gestores", tú quizas lo interpretas que quieren decir del presupuesto público, pero ellos se refieren a sus cuentas corrientes.
1 K 21
#2 Marisadoro
Viva el vino!
1 K 28
Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
Poco me parece con la encomiable labor que hacen.
0 K 13
Dene #3 Dene
A las mariscadas!!!
0 K 11
Cometeunzullo #6 Cometeunzullo
Las penas con pan, son menos penas.
0 K 10

menéame