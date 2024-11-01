edición general
12 meneos
14 clics
Irán afirma que “no hay diálogo entre Teherán y Washington” [ENG]

Irán afirma que “no hay diálogo entre Teherán y Washington” [ENG]

Los mercados financieros oscilaron bruscamente el lunes después de que el presidente Donald Trump afirmara que Estados Unidos e Irán estaban manteniendo conversaciones productivas hacia una resolución de las hostilidades en Oriente Medio, para que Teherán negara rotundamente poco después que hubiera tenido lugar ningún contacto. Trump escribió en Truth Social que en los últimos dos días se habían producido “conversaciones muy buenas y productivas” y que, por ello, había ordenado al Departamento de Defensa “posponer cualquier ataque militar.

| etiquetas: irán , niega , conversaciones , mercados
10 2 0 K 149 actualidad
8 comentarios
10 2 0 K 149 actualidad
#1 Leclercia_adecarboxylata
Invertir en base a lo que Trump diga es de ser tonto.
4 K 84
triste_realidad #5 triste_realidad
#1 Ni tanto, parece que es un buen contraindicador.
0 K 7
#7 Grahml
#1 Básicamente es manipulación de los mercados.

El barril está bajando hoy de momento un 8%  media
1 K 40
Gry #4 Gry *
Las conversaciones las ha tenido con empresarios, políticos y funcionarios explicándole con dibujitos que cargarse un porcentaje significativo de la capacidad mundial de producción de gas y petróleo es malo para la economía.

Y con los militares diciéndole que si quiere invadir Irán por tierra que vaya él primero. :-P
0 K 18
neiviMuubs #6 neiviMuubs
Trump es la versión malista de Gila al teléfono
0 K 9
Paracelso #2 Paracelso
Quién sabe, lo mismo Trump está senil y simplemente le ponen al teléfono a cualquiera del Kebap y se cree que ya está hablando con Irán...
0 K 9
lonnegan #3 lonnegan
#2 O se imagina las conversaciones o las sueña y se las cree
0 K 11
josde #8 josde
#2 El chute que le han puesto esta mañana cada vez le hace menos efecto, tendrán que probar con uno mas fuerte.
1 K 40

menéame