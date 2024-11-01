Irán afirma que “no hay diálogo entre Teherán y Washington” [ENG]

Los mercados financieros oscilaron bruscamente el lunes después de que el presidente Donald Trump afirmara que Estados Unidos e Irán estaban manteniendo conversaciones productivas hacia una resolución de las hostilidades en Oriente Medio, para que Teherán negara rotundamente poco después que hubiera tenido lugar ningún contacto. Trump escribió en Truth Social que en los últimos dos días se habían producido “conversaciones muy buenas y productivas” y que, por ello, había ordenado al Departamento de Defensa “posponer cualquier ataque militar.