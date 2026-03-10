·
Mercadona logra unas históricas ventas de 41.900 millones en 2025 y un beneficio de 1.729
La cadena de supermercados presidida por Juan Roig eleva su cuota de mercado y alcanza casi el 28,6 %
actualidad
#5
thekeeper
Si no te gusta mercadona, con no ir, no sera por opciones, al menos en mi barrio tengo varias
2
K
32
#1
JotaMcnulty
*
Urge urgentemente un supermercado público que bien seguro tendrá precios mejores para el consumidor. Repito: urge urgentemente.
PD: o expropiar toda la cadena de Mercadonas ahora que ya está todo montado. Espero que se le ocurra a Ione Belarra esta idea.
2
K
31
#2
EISev
#1
no hombre, mejor votar sensacionalista una presentación de resultados de cuentas auditadas.
2
K
33
#3
El_dinero_no_es_de_nadie
Ha mejorado el margen de beneficio al 4,1%
#1
Con ese margen de beneficio sólo se reducirían los precios un 4,1% y el estado dejaría de recaudar impuestos.
3
K
44
#6
Suigetsu
*
#3
Por no hablar que Mercadona son unos cabrones con los proveedores, y los estrujan a más no poder. Un estado no podría hacer estas prácticas así que dudo que bajaran ni un 4.1%.
#1
.
Para mi el sector de distribución de alimentos se suelen trabajar con margenes muy pequeños y solo funcionan porque si no se hace toda la cadena de distribución perfecta se te hunde el negocio, esto con una empresa pública sería un coladero de dinero.
2
K
33
#9
Atusateelpelo
#6
Quizas comenzase bien contratando buenos profesionales pero tengo cero dudas que mas pronto que tarde acabarian dirigiendo el cotarro incompententes cuya virtud para ostentar el cargo seria que serian los amigos del partido de turno.
1
K
28
#4
concentrado
#1
Soy un firme defensor de los servicios públicos, pero desde mi punto de vista (por experiencias de otros países) los supermercados públicos son un agujero para el estado sin dar grandes ventajas a los consumidores. Al que no le guste Mercadona tiene muchas otras opciones donde realizar la compra.
3
K
51
#7
Atusateelpelo
#1
¿Y por que publico? Nada te impide montarte un supermercado y en 10 añitos tienes un emporio y se lo regalas al Estado.
Con lo facil que es....
Es que puestos a decir segun que tonterias...
2
K
37
#11
Carlolargo
#7
En el primer comentario leo una propuesta tangible, en el tuyo la tontería para desacreditarlo sin usar argumentos.
0
K
6
#12
Atusateelpelo
#11
Lo que lees en el 1º comentario es una soberana tonteria que solo lo diria alguien que viviese en una realidad paralela.
Este debate se lleva teniendo años y años en MNM con datos totalmente argumentados y no voy a volver a darlos porque ya se lo que sigue a ellos (opcion a: respuestas chorras y sin argumentos, opcion b: silencio absoluto ante la falta de argumentos)
Hace tiempo vi un reel de otro habitual odiado en MNM que te explica, a otra escala, como funcionan las cosas:
www.youtube.com/shorts/TnweWHS4qMM
0
K
16
#8
abogado_del_diablo
#1
Pues de expropiar Mercadona no ha dicho nada, pero sí, Ione Belarra lleva años pidiendo una cadena pública de supermercados que ate en corto a esos especuladores.
1
K
19
#10
strike5000
#1
Como dicen otros usuarios, el margen de beneficio es bajo, y a pérdidas no está permitido vender. Imagino que el Estado tampoco podría.
0
K
11
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
