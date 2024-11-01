edición general
Feijóo acusa a Sánchez de usar a Puente de "cortafuegos" y le exige comparecer ya en Senado: "El país está colapsando"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de utilizar al ministro Oscar Puente como "cortafuegos" para "quitarse él" de la primera línea política tras el accidente de Adamuz (Córdoba). Dicho esto, ha anunciado que el Grupo Popular va a solicitar su comparecencia esta misma semana en el Pleno del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

#1 kaos_subversivo
España colapsa! xD

Es que te tienes que reir
7 K 87
josde #4 josde
#1 Todos reconocen que es el motor de la UE menos el PP nacional
0 K 8
#6 Sacapuntas
#1 Colapsa, como todo, pero muyyyyyy despaciiiiiiiiito. xD xD xD xD xD
0 K 11
josde #2 josde
Lo dice el defensor de las 7291 muertes de Madrid sin decir nada, las 221 en Valencia con Mazon al que sigue protegiendo y alabando por su buena gestión, Un cadáver político mas entre las miserables que son en el PP.
3 K 29
#7 Mengüi
Podéis reíros de este pobre hombre, pero él sigue haciendo su trabajo. Alimentando a sus votantes con su ración diaria de bulos y alarmismo. Así están todos preparados para cuando toque votar.
0 K 10
josde #8 josde
#7 Pobre hombre, que esta llevando su partido al debacle, gracias a las imbecilidades que suelta cada vez que dice algo.
0 K 8
#11 TristeTraidor
#8 Su partido está y estará igual que siempre porque a sus votantes le da igual lo que diga o deje de decir. Lo importante para el votantes de derechas hoy es "perro sanche tiene la culpa de todo dimite" y ya está, mientras siga esa estrategia todo bien
0 K 6
josde #12 josde
#11 Ya se ve si no fuera por su alianza con los nazis de Vox no se comía ni un mojon en varias comunidades.
0 K 8
#3 meta
Menu del dia o a la carta?
0 K 9
josde #5 josde
#3 A su gusto y manera.
0 K 8
#9 sliana
La dana ya tal. Y eso que tellado tiene claro que mazón es un incompetente culpable...
0 K 7
#10 cybermouse
¿Es que no queda nadie en el PP medianamente normal? xD xD {lol{lol} } xD
0 K 7
#13 bizcobollo
Esta estrategia de provocar hastío e indignación a los ciudadanos le resulta muy rentable y muy cómoda. No la va a cambiar.
0 K 7

