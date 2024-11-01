Feijóo acusa a Sánchez de usar a Puente de "cortafuegos" y le exige comparecer ya en Senado: "El país está colapsando"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de utilizar al ministro Oscar Puente como "cortafuegos" para "quitarse él" de la primera línea política tras el accidente de Adamuz (Córdoba). Dicho esto, ha anunciado que el Grupo Popular va a solicitar su comparecencia esta misma semana en el Pleno del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.