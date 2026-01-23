edición general
Sánchez solicita comparecer en el Congreso para explicar la respuesta a los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer en el Congreso para dar explicaciones por la crisis ferroviaria y los accidentes de trenes en Adamuz y Gelida. Esta petición se produce después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusara este viernes a Sánchez de haber "desaparecido" mientras crecen los interrogantes sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba).

3 comentarios
ayatolah #3 ayatolah
Esta petición se produce después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusara este viernes a Sánchez de haber "desaparecido" mientras crecen los interrogantes sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba)
Si no ponen la cuña publicitaria para contentar al PP, no sería "El Español".
#1 Nasser
Dará la cara, no es del Pp
GranTipo #2 GranTipo
#1 pero es del psoe, lo mismo pone un plasma
