Sánchez solicita comparecer en el Congreso para explicar la respuesta a los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer en el Congreso para dar explicaciones por la crisis ferroviaria y los accidentes de trenes en Adamuz y Gelida. Esta petición se produce después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusara este viernes a Sánchez de haber "desaparecido" mientras crecen los interrogantes sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba).