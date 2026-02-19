edición general
El mentor de ‘los pocholos’ pretendía estrangular el bilingüismo: “No necesitamos el inglés"

Bajo la tutela de Antonio Castillo, no ha subido casi el presupuesto pese a haber muchos más centros, Historia se da parte en español y se ha establecido una fiesta de la Hispanidad franquista

ombresaco #2 ombresaco
Lo cierto es que en muchos sitios, tal como está planteado el bilingüismo en la escuela y en el instituto, parece que el objetivo es que no se aprenda ni la materia, ni inglés.
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
Vaya .. otro que habló con profesores de bilingües. xD

Venía precisamente a decir eso mismo. La idea suena excelente .., la implementación no tanto (y mira que llevan años)
ombresaco #4 ombresaco
#3 Es una forma de conseguir que una buena idea parezca mala. La implementamos mal, y la gente llegará a la conclusión de que era una mala idea.
HeilHynkel #9 HeilHynkel
No tengo claro que sea por maldad .. me parece que eso lo empezó Esperanza Aguirre, yo creo que más bien lo explica la estupidez en la gestión y sobre todo, la falta de medios. Para ello te hace falta una serie profesores que dominen muy bien el idioma y un ratio de alummos profesor que no se cumple.
ombresaco #10 ombresaco
#9 No necesariamente. Pero hay veces que hacer algo a medias es peor que no hacerlo. En el caso de Madrid, si el tópico es cierto, y la enseñanza bilingüe en los privados funciona, pero no en los públicos, no es descartable pensar que hay algo de mala fe.
HeilHynkel #11 HeilHynkel
Funciona .. funciona ... a ver si funciona porque los que los llevan a los privados han hecho como yo y llevado a los críos a inglés desde los cuatro años.
ombresaco #12 ombresaco
#11 puede que exista esa correlación de colegio_privado_bilingüe + clases_particulares, frente a colegio_publico_bilingüe, y la diferencia esté en las clases particulares, habría que verlo, no es descartable.
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Alguien suspendió en el colegio xD
Uge1966 #5 Uge1966
#1 ¿Recuerdas, cuando ibas al cole y estudiabas, hacías deberes, te sentabas delante y te esforzabas, y que siempre estaban los malotes de atrás, que se reían de la profe, le tiraban cosas, no hacían deberes y te daban collejas? Pues resulta que al final, los malotes son los que nos gobiernan. Han ganado ellos.
JoseRvValjean #6 JoseRvValjean
Por mí experiencia con mis hijos su implementación fue un desastre absoluto que nació con Esperanza Aguirre, falta de medios, personal no nativo y sin preocupación, perdida de conocimientos en materias clave.....unido a un desastre en la gestión de gentuza ultraconservadora y sin experiencia
#7 sliana
No os va a gustar, pero es el momolonguismo mesetario en su máxima expresión, ombliguismo extremo.
MTHRFCKR #8 MTHRFCKR
Los pocholos, una banda de pijos indocumentados y cristofascistas, van a ser sustituidos por otros peores. El principio de Peter nivel dios.
