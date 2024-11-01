·
más visitadas
10355
clics
Las verdaderas razones del declive de Menéame
11856
clics
¿Cómo han hecho los 7 miembros del jurado del Premio Planeta para leerse 1320 libros?
5640
clics
Engañabobos
6993
clics
Alvise arregla su pinchazo con IA y le sale mal: aparecen ratas y dinosaurios entre el público
4259
clics
A la caza de Martiño, el profesor exlíder de En Marea fugado tras violar "sádicamente" 10 veces a una niña: "Le daba puñetazos"
más votadas
404
Las verdaderas razones del declive de Menéame
560
David Alandete, el periodista que provoca las críticas de Trump a España desde Washington
495
La imagen que muchos madrileños ven cada día al pedir cita médica: los privados primero, los públicos… para 2026
402
Atacan y bloquean la cerradura de la sede de Amama, la asociación que destapó el escándalo de los cribados en Andalucía
292
Jemima Kirke: “¿Cómo puede un judío apoyar los asesinatos de Gaza cuando nuestra identidad está definida por el Holocausto?”
14
meneos
17
clics
"Mentir no es un delito" y otras perlas del PP para justificar o restarle importancia a la corrupción
Esperanza Aguirre, Cristóbal Montoro, Francisco Camps… Repasamos otras situaciones en las que el PP ha puesto excusas ante situaciones delicadas.
|
etiquetas
:
mentir
,
delito
,
perlas
,
pp
,
corrupción
11
3
0
K
170
politica
5 comentarios
#5
pepel
Entonces, qué coño estás reclamando a los demás.
0
K
20
#1
Judío_Bellingham
A ver, mentir no, cambiar de opinión
1
K
13
#3
pcmaster
Hacerlo bajo juramento sí lo es.
0
K
13
#4
vvjacobo
A ver si los pobrecitos del PP encima van a tener que cargar con la culpa de que todos su votantes sean auténticos subnormales.
0
K
12
#2
emmett_brown
"No dirás falso testimonio ni mentirás". Y se dicen muy cristianos y muy católicos...
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
