edición general
14 meneos
17 clics
"Mentir no es un delito" y otras perlas del PP para justificar o restarle importancia a la corrupción

"Mentir no es un delito" y otras perlas del PP para justificar o restarle importancia a la corrupción

Esperanza Aguirre, Cristóbal Montoro, Francisco Camps… Repasamos otras situaciones en las que el PP ha puesto excusas ante situaciones delicadas.

| etiquetas: mentir , delito , perlas , pp , corrupción
11 3 0 K 170 politica
5 comentarios
11 3 0 K 170 politica
pepel #5 pepel
Entonces, qué coño estás reclamando a los demás.
0 K 20
Judío_Bellingham #1 Judío_Bellingham
A ver, mentir no, cambiar de opinión
1 K 13
#3 pcmaster
Hacerlo bajo juramento sí lo es.
0 K 13
vvjacobo #4 vvjacobo
A ver si los pobrecitos del PP encima van a tener que cargar con la culpa de que todos su votantes sean auténticos subnormales.
0 K 12
emmett_brown #2 emmett_brown
"No dirás falso testimonio ni mentirás". Y se dicen muy cristianos y muy católicos...
0 K 11

menéame