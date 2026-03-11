edición general
Mentalidad de pobre o sufrir con cada gasto: “Cuando se supone que estoy disfrutando, no termino de hacerlo"

Hay personas que, a menudo por la escasez vivida en la infancia, mantienen una relación con el dinero basada en el miedo, sintiendo que la más mínima compra pone en riesgo su estabilidad. Planificar, presupuestar y permitir espacios para el disfrute sin culpa pueden ayudar a disipar ese sentimiento

7 comentarios
sleep_timer #1 sleep_timer
Como que mentalidad, hijos de la gran puta.
REALIDAD, sueldos de mierda en España.
laveolo #6 laveolo
#1 ese es un caso. Pero también se da el que ha sido pobre siempre, ha ahorrado, ha dejado de serlo -tampoco para tirar cohetes, tiene su casa y un colchón, clase media de verdad- y no sabe disfrutar de darse un capricho que no le supone ningún impacto en sus finanzas.
#5 moneslash
Dales a esta gente una vivienda en propiedad y un sueldo digno y verás como los problemas desaparecen
YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo
hijo de puta PRISA y todos sus medios! ahora resulta que todo es culpa de lo que viviste en tu infancia? seguro que no tiene nada que ver el oligopolio energético que nos chupa la sangre? idos a cagar!
#3 capitan.meneito
Soy un rico atrapado en un cuerpo de pobre.
eltxoa #2 eltxoa *
Si no tiene un nombre cool en inglés no existe. Algo así como Scarcity Mindset Money Fear
#7 Kuruñes3.0 *
Eso me pasaba a mi pero me voy quitando. La ventaja es que ahorras, y en mi caso, ya tengo piso comprado para aalquilar y apoyar la hipoteca de mi mujer y los vicios que me permito (cervecitas, cenas en sitios normales y ropa-calzado de piel ) van sin culpa. 55k al año más ese plus en mi ciudad ya es nivel para no quejarse...
Sin embargo si me voy a cenar a un sitio bueno, de los de dejarte 200 pavos para ti y tu pareja que lo hago de tarde en tarde, me siento mal y culpable. O compro un abrigo…   » ver todo el comentario
