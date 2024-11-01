edición general
Al menos 40 muertos y 115 heridos tras un incendio en un bar en un centro turístico de esquí en Suiza

El incendio sucedió en un bar de Crans-Montana, en el cantón de Valais. No se ha dado a conocer la causa, pero un fiscal descartó que se tratara de un ataque.

Torrezzno #2 Torrezzno
Que barbaridad.
#4 k-loc *
Ahora saldrá lo de siempre:
- No tenían licencia.
- No estaba bien recubierto con paneles o dotado de medidas anti incendio, según normativa.
- Justo la semana que viene iban a reformarlo para adaptarlo a la normativa.
- etc etc etc.
#6 Sammy_Jankis *
#4 Efectivamente. En España, según el Código Técnico, los revestimientos de suelos, paredes y techos deben tener un comportamiento específico contra el fuego. El halloween pasado fui a comer a un conocido restaurante de comida americana de temática hollywoodiemse, y habían decorado todo como si fuera una cueva, con papel arrugado marrón por todas partes y telarañas de algodón. Yo alucinaba, un incendio allí hubiera sido una antorcha gigante.
u_1cualquiera #3 u_1cualquiera
Algunos testigos señalaron que "velas de cumpleaños" colocadas en botellas de champán incendiaron el techo y que las llamas se propagaron rápidamente.

Parece ser que si te gastas X cientos de euros en una botella ha de venir con las bangalitas o lo que sea de turno para que se vea que te has dejado una pasta
#1 petal
noticia actualizada
