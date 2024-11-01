·
16
Al menos 40 muertos y 115 heridos tras un incendio en un bar en un centro turístico de esquí en Suiza
El incendio sucedió en un bar de Crans-Montana, en el cantón de Valais. No se ha dado a conocer la causa, pero un fiscal descartó que se tratara de un ataque.
actualidad
#5
teneram
#0
En Portada
www.meneame.net/story/explosion-bar-crans-montana-suiza-dejo-varios-mu
1
K
31
#2
Torrezzno
Que barbaridad.
1
K
23
#4
k-loc
*
Ahora saldrá lo de siempre:
- No tenían licencia.
- No estaba bien recubierto con paneles o dotado de medidas anti incendio, según normativa.
- Justo la semana que viene iban a reformarlo para adaptarlo a la normativa.
- etc etc etc.
1
K
14
#6
Sammy_Jankis
*
#4
Efectivamente. En España, según el Código Técnico, los revestimientos de suelos, paredes y techos deben tener un comportamiento específico contra el fuego. El halloween pasado fui a comer a un conocido restaurante de comida americana de temática hollywoodiemse, y habían decorado todo como si fuera una cueva, con papel arrugado marrón por todas partes y telarañas de algodón. Yo alucinaba, un incendio allí hubiera sido una antorcha gigante.
0
K
7
#3
u_1cualquiera
Algunos testigos señalaron que "velas de cumpleaños" colocadas en botellas de champán incendiaron el techo y que las llamas se propagaron rápidamente
.
Parece ser que si te gastas X cientos de euros en una botella ha de venir con las bangalitas o lo que sea de turno para que se vea que te has dejado una pasta
0
K
11
#1
petal
noticia actualizada
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
