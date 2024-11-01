edición general
2 meneos
84 clics

La mejor serie de Apple TV+ se expande más de lo que esperábamos, y tendrá precuelas, spin-offs y hasta versiones regionales

Poco a poco, Apple TV+ se está ganando el respeto no solo de la industria y de los seriéfilos, sino también del público mainstream, gracias a un triplete formado por 'The Studio', 'Pluribus' y, por supuesto, 'Separación'. La serie de Dan Erickson dirigida por Ben Stiller lleva dos temporadas de éxito, y su futuro se ha vuelto ahora más grande que nunca. Saquemos nuestra piña tallada para celebrarlo. Tal y como ha desvelado Deadline, Apple ha comprado los derechos absolutos de 'Separación' de manos de su productora inicial, Fifth Season...

| etiquetas: severance , apple
1 1 1 K 9 cultura
14 comentarios
1 1 1 K 9 cultura
#5 mr._cortimer
pluribus... la que quería ser y nunca fue... mucho hype...
2 K 33
cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
#5 Excesivamente lenta. Separación por el contrario es lenta, pero cuenta muchísimo más.
0 K 13
Don_Pixote #2 Don_Pixote
todos queremos un jefe como Milchick
1 K 19
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo *
#2 No sé yo si todo el mundo aceptaría un jefe tan ne... Enérgico.
0 K 12
#10 Suleiman
Pues a mí me ha encantado pluribus....
1 K 16
Catrocento #14 Catrocento
#10 A mi también, esperando por la 2T
0 K 9
alfre2 #7 alfre2
Qué manía con incluir a Pluribus donde no cabe. Si es un truño y una estafa se dice y no pasa nada.
0 K 11
arturios #13 arturios
#12 Cierto.
0 K 11
arturios #4 arturios *
Una gran serie, pero cuando ves que muchos capítulos, al menos en la primera temporada, los ha dirigido Ben Stiller (si, el puto payaso ese que no tiene ni puta la gracia) y encima de forma magistral, pues como que alucinas un montón.

Añado: tengo pendiente la segunda temporada por que hay que armarse de ánimo para seguirla, igual por que trabajo en oficina.
0 K 11
MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo
#4 Ben Stiller no solo dirige bastantes capítulos, sino que es el productor principal.
Y algo de gracia tiene (Zoolander, Tropic Thunder, Los padres de ella...). Los hay peores, como, para mi gusto, Rob Schneider, Adam Sandler, o Will Ferrell. Incluso estos, a veces (pocas) dan con la tecla.
0 K 10
arturios #11 arturios
#9 que los hay peores es algo evidente, pero que, en general, su carrera... en fin, vamos, que me sorprendió muy agradablemente, la verdad.
0 K 11
MoñecoTeDrapo #12 MoñecoTeDrapo
#11 Mira otro Ben: Ben Affleck, actor mediocre pero director decente.
0 K 10
DORO.C #1 DORO.C
Seriaca! :popcorn: :popcorn: :popcorn:
0 K 9
Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
Dar opinión sobre series en público, es muy de 2017.
No voy a caer en eso.
0 K 7

menéame