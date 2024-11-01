La mejor serie de Apple TV+ se expande más de lo que esperábamos, y tendrá precuelas, spin-offs y hasta versiones regionales

Poco a poco, Apple TV+ se está ganando el respeto no solo de la industria y de los seriéfilos, sino también del público mainstream, gracias a un triplete formado por 'The Studio', 'Pluribus' y, por supuesto, 'Separación'. La serie de Dan Erickson dirigida por Ben Stiller lleva dos temporadas de éxito, y su futuro se ha vuelto ahora más grande que nunca. Saquemos nuestra piña tallada para celebrarlo. Tal y como ha desvelado Deadline, Apple ha comprado los derechos absolutos de 'Separación' de manos de su productora inicial, Fifth Season...
| etiquetas: severance , apple
Añado: tengo pendiente la segunda temporada por que hay que armarse de ánimo para seguirla, igual por que trabajo en oficina.
Y algo de gracia tiene (Zoolander, Tropic Thunder, Los padres de ella...). Los hay peores, como, para mi gusto, Rob Schneider, Adam Sandler, o Will Ferrell. Incluso estos, a veces (pocas) dan con la tecla.
No voy a caer en eso.