Meghan Trainor anuncia el nacimiento de su tercera hija, por gestación subrogada: "Ha llegado gracias a nuestra increíble madre sustituta"

Tal y como ella misma ha contado, antes de tomar la decisión de recurrir a la gestación subrogada, "tuvieron conversaciones interminables" con los médicos y fueron precisamente estos profesionales los que le recomendaron esta manera de concebir, ya que era la más segura para poder seguir aumentando la familia en su caso. Aunque en ningún momento ha querido destapar el tipo de consultas médicas a las que se sometieron, lo cierto es que a través de sus palabras sí que ha dejado entrever que el proceso fue evaluado cuidadosamente