De Meer (Vox) denuncia en Oviedo el crecimiento poblacional "asimétrico" de Asturias y basado en la inmigración

De Meer (Vox) denuncia en Oviedo el crecimiento poblacional "asimétrico" de Asturias y basado en la inmigración

Una "emergencia demográfica" en Asturias, señalando que el crecimiento poblacional de la comunidad es "asimétrico" y basado en la llegada de población extranjera mientras "desaparecen miles de asturianos". "Realmente Asturias lo que hace es perder asturianos y reemplazar asturianos con población extranjera", ha afirmado.

ur_quan_master #2 ur_quan_master
Apellido muy y mucho asturiano
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#2 es original de la cuenca (la buena)
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#2 Nacio en Mdrid y su papa y abuelos eran militares, es la mas hija de frutas dentro de Vox, superando hasta a Santi paguitas
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#11 Si y le condenaron a el también, la niña se ha casado con un militar para seguir la tradición
Ze7eN #3 Ze7eN
Pues que su partido vote a favor de regular el alquiler y prohibir el alquiler vacacional. Hipócrita.
lonnegan #12 lonnegan
Uno de sus abuelos fue el coronel y político Carlos de Meer de Ribera, patrono de la Fundación Francisco Franco[3] y último gobernador civil de las Islas Baleares —entre otros altos cargos— de la dictadura franquista entre 1974 y 1976.[4] Destacó también en años posteriores por ser el abogado defensor del capitán Francisco Dusmet, procesado y condenado por su participación en el fallido golpe de Estado de 1981,[5] así como por ser condenado él mismo en 1987 por ausentarse de su domicilio sin permiso para visitar al dictador libio Gadafi[6] con la presunta intención de obtener financiación para un golpe de Estado....

Fascista el abuelo y xenófoba la nieta
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso
#12 la manzana no cae muy lejos del árbol
elGude #1 elGude
¿Se cuenta a si misma en esas estadísticas?
lonnegan #17 lonnegan
#1 Es curioso, habla de extranjeros pero no dice nada de los madrileños que estan viniendo, esos tampoco son asturianos, esos no reemplazan?
Esta señora que se vaya con su xenofobia a EEUU, allí se sentirá bien, aunque igual la detiene un agente de ICE
kastanedowski #10 kastanedowski
Es bueno para algunos, y es malo para otros...

Lo que si es verdad es que no hay control... no hay un plan, no hay estrategia, no hay gobierno
radon2 #4 radon2
Y eso lo dice llamándose De Meer.
TheIpodHuman #15 TheIpodHuman *
Rocio de Meer para variar un poco suelta un comentario de mierda haciendo honor a su apellido.. un aplauso para ls señorita... :troll: :hug:
Connect #9 Connect
Los asturianos no desaparecen. Lo que pasa es que no se procrean. Y de momento procrearse no es obligatorio... aunque todo llegará. Así que si quieren seguir con su economía, deberán captar mano de obra inmigrante.

Eso o favorecer políticas para que los asturianos y también los españoles, y vamos, los europeos en general, procreen. Lo que no puede ser es que para el empezar no se pueda acceder a una vivienda, y encima se critique que no se tiene hijos. ¿Dónde hay que tenerlos? En un co-living…   » ver todo el comentario
#6 Leon_Bocanegra
De verdad que nunca he entendido está movida. Debemos los ciudadanos quedarnos siempre arraigados en la tierra que nos vio nacer? Son asturianos muy asturianos y mucho asturianos los asturianos de 20° generación y poco asturianos ,nada asturianos y menos asturianos los asturianos de 3° generación?
Que hay de malo en que la población asturiana sea inmigrante o descendiente de inmigrantes?
CerdoJusticiero #8 CerdoJusticiero
En Asturias pasa lo que en todo occidente: la gente cada vez tiene menos hijos y, para que este sistema económico siga tirando, es necesario que se incorporen constantemente más trabajadores y más consumidores porque el capitalismo sólo sabe crecer y nunca decrece sin romperse.

¿Soluciones de VOX a este problema? Las de un niño tonto y borracho: prohibir el aborto a ver si nacen más niños, adoctrinar a las niñas para que quieran ser amas de casa (anda, más mano de obra que queda por cubrir),…   » ver todo el comentario
#14 Katos
#8 y las soluciones del PSOE?? Que es quien gobierna?
