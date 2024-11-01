De Meer (Vox) denuncia en Oviedo el crecimiento poblacional "asimétrico" de Asturias y basado en la inmigración

Una "emergencia demográfica" en Asturias, señalando que el crecimiento poblacional de la comunidad es "asimétrico" y basado en la llegada de población extranjera mientras "desaparecen miles de asturianos". "Realmente Asturias lo que hace es perder asturianos y reemplazar asturianos con población extranjera", ha afirmado.
Fascista el abuelo y xenófoba la nieta
Esta señora que se vaya con su xenofobia a EEUU, allí se sentirá bien, aunque igual la detiene un agente de ICE
Lo que si es verdad es que no hay control... no hay un plan, no hay estrategia, no hay gobierno
Eso o favorecer políticas para que los asturianos y también los españoles, y vamos, los europeos en general, procreen. Lo que no puede ser es que para el empezar no se pueda acceder a una vivienda, y encima se critique que no se tiene hijos. ¿Dónde hay que tenerlos? En un co-living… » ver todo el comentario
Que hay de malo en que la población asturiana sea inmigrante o descendiente de inmigrantes?
¿Soluciones de VOX a este problema? Las de un niño tonto y borracho: prohibir el aborto a ver si nacen más niños, adoctrinar a las niñas para que quieran ser amas de casa (anda, más mano de obra que queda por cubrir),… » ver todo el comentario