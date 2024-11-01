El expresidente de Rusia Dimitri Medvedev ha avisado este sábado a los «idiotas gobernantes» europeos, comenzando por el presidente francés Emmanuel «Micron», que no se les ocurra desplegar fuerzas internacionales en Ucrania o de lo contrario Rusia repetirá bombardeos como el del pasado viernes en Kiev. «Los idiotas gobernantes europeos siguen queriendo la guerra en Europa», ha declarado Medvedev. «Se ha dicho mil veces: Rusia no aceptará tropas europeas ni de la OTAN en Ucrania, pero no, "Micron" sigue difundiendo estas patéticas tonterías»