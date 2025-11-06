edición general
A medida que aumenta la islamofobia en Europa, ¿qué países registran más incidentes antimusulmanes?

A medida que aumenta la islamofobia en Europa, ¿qué países registran más incidentes antimusulmanes?

Los incidentes contra los ciudadanos musulmanes europeos han aumentado desde los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, sobre todo en Austria, Bélgica y Bulgaria. Europa fue el segundo foco más importante de incidentes islamófobos en 2024, según el último informe anual sobre islamofobia de la Organización de Cooperación Islámica (OCI). La islamofobia puede producirse a través de campañas de odio en internet, que son relativamente frecuentes en Europa en comparación con otras regiones del mundo.

3 comentarios
obmultimedia #2 obmultimedia
LA ultraderecha potencia, magnifica y adoctrina a la gente sin pensamiento critico a ser racistas por motivos religiosos.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
"En Agosto y septiembre se produjo un aumento constante de las manifestaciones islamófobas, sobre todo en Reino Unido, donde se intensificaron los debates sobre las políticas migratorias, y en Alemania, donde han cobrado fuerza las manifestaciones de extrema derecha dirigidas contra las comunidades musulmanas", señala el informe de la OCI.
#3 Dexton
No parece tanto odio al islam como una reacción, quizá torpe, al miedo y la frustración que generan ciertos hechos.
