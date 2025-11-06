A medida que aumenta la islamofobia en Europa, ¿qué países registran más incidentes antimusulmanes?

Los incidentes contra los ciudadanos musulmanes europeos han aumentado desde los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, sobre todo en Austria, Bélgica y Bulgaria. Europa fue el segundo foco más importante de incidentes islamófobos en 2024, según el último informe anual sobre islamofobia de la Organización de Cooperación Islámica (OCI). La islamofobia puede producirse a través de campañas de odio en internet, que son relativamente frecuentes en Europa en comparación con otras regiones del mundo.