9

12
clics
"Los médicos no quieren trabajar en la sanidad pública: ganan en un mes lo que en una semana en la privada"
"Lo que gana un médico en un mes en el SAS, lo gana en una semana en la privada". Por ello, insistió en que la sanidad pública "no se puede permitir esta situación" y reclamó anuncios inmediatos y efectivos.
|
etiquetas
:
cancer
,
andalucia
,
sanidad
actualidad
12 comentarios
actualidad
Comentarios destacados:
#2
meneandotela
Y luego vas a la privada y lo único que hacen es quejarse de que los seguros les pagan una mierda.
A ver si se ponen de acuerdo.
10
K
132
#6
cenutrios_unidos
#2
Directamente es mentira. Nadie que tenga plaza en lo publico se deja la plaza y se va a lo privado. Que no se flipen.
4
K
74
#7
eldarel
#6
El SAS fue un pionero en contratos por días a sus médicos.
Por eso más de uno se marchó a Portugal hace 20 años.
1
K
25
#10
Ratef
#6
Totalmente, nos meten la propaganda doblada los mass mierda de este país. Qué asco de gente.
0
K
10
#8
Ratef
*
#2
A ver si dejamos de menear Spam y propaganda del grupo PRISA. Efectivamente, la sanidad privada paga salarios tanto a médicos como enfermería bajo el convenio de clínicas privadas; y es en general menos o bastante menos de lo que paga la seguridad social. Puedes sacar más dinero como autónomo, pero estafando al paciente y al seguro; viendo pacientes cada 8 minutos y al mismo tiempo facturándoles dos procedimientos complementarios; si no tienen nada y son "chequeos" innecesarios, mejor aún.
1
K
21
#1
YSiguesLeyendo
Cuestionó además la viabilidad del anuncio del nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, que ha prometido contratar 240 facultativos: “¿De dónde salen esos profesionales? Si las ofertas de empleo fracasan sistemáticamente, nos tememos que pase lo mismo y que de los 240 se consigan contratar solo 30 o 40”.
1
K
29
#4
ingenierodepalillos
*
#1
¿Me pregunto de dónde sacarán la ventaja para pagar mejor a sus médicos?
El dinero que la sanidad pública paga a la privada ha crecido un 52% en 10 años
Oh, wait! ¿7.600.000.000€?
Les damos siete mil seiscientos millones de euros para que desmantelen nuestro sistema de salud público y se lleven a los mejores médicos, que fueron formados con nuestro sistema de educación pública, cojonudo.
2
K
33
#5
joffer
#4
Si, son unos asesinos hijos de puta.
1
K
23
#11
Sr.No
*
Los médicos (solo) son los que cobran mucho menos de los que deberían? Yo diría que es sistémico y desde el médico hasta el trabajo menos cualificado, todos los curritos en España están muy por debajo de lo que correspondería. Llevan estafándonos mínimo 30 años, el tiempo que llevan los sueldos congelados de facto mientras todo lo demás se lo come la inflación.
0
K
14
#3
Ovidio
Y eso que en la pública ya ganan un dineral (que no os engañen con que en la pública les pagan poco, no os lo traguéis, por favor).
0
K
9
#9
Ratef
#3
Es falso lo que dices. Mira los tramos de IRPF que no se deflactan desde 2008. Los brutos son un engañabobos. Un sueldo de 2500 euros al mes netos para un médico de 10 años de experiencia y 11 años de formación previa me parece una auténtica estafa.
0
K
10
#12
Ovidio
#9
Un médico de esas características cobra más de 2500€ netos al mes, no intentes colar otra cosa. Y si es especialista, bastante más (un cirujano en la pública puede llegar a 4000€ netos mensuales). Por ejemplo, y por comparar, un profesor titular de universidad llega a 3000€ a los 15 años en el puesto
0
K
9
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
