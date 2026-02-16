MediaMarkt, condenada a pagar 7.251 euros a una empleada a la que obligó a enseñar su bolso al salir de la tienda

El TSJPV ha confirmado una sentencia que condena a MediaMarkt a indemnizar a una trabajadora con 7.251 € al estimar que se vulneró su derecho a la intimidad al obligarle a enseñar el bolso y el IMEI del móvil al terminar cada día su jornada. La empresa argumentó que el protocolo de seguridad prevé ese tipo de registros en todas sus tiendas y que cuentan con el respaldo de los representantes legales de los trabajadores, "a efectos de evitar tentaciones sobre las personas trabajadoras de hurtar algún bien propiedad de la compañía".