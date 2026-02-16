edición general
MediaMarkt, condenada a pagar 7.251 euros a una empleada a la que obligó a enseñar su bolso al salir de la tienda

El TSJPV ha confirmado una sentencia que condena a MediaMarkt a indemnizar a una trabajadora con 7.251 € al estimar que se vulneró su derecho a la intimidad al obligarle a enseñar el bolso y el IMEI del móvil al terminar cada día su jornada. La empresa argumentó que el protocolo de seguridad prevé ese tipo de registros en todas sus tiendas y que cuentan con el respaldo de los representantes legales de los trabajadores, "a efectos de evitar tentaciones sobre las personas trabajadoras de hurtar algún bien propiedad de la compañía".

Dene #2 Dene
"y que cuentan con el respaldo de los representantes legales de los trabajadores, ""

y quien cojones son los "representantes de los trabajadores" para firmar la renuncia a un derecho individual (intimidad) y no laboral?
NO SON NADIE.

Bien denunciado está... si es que nos pasa poco.. cuando aceptamos este tipo de mierda.
woody_alien #1 woody_alien
 media
Andreham #3 Andreham *
¿Se lo hacían a TODOS los currelas o sólo al que querían quitarse de encima?

Si tienes que tener estas políticas a lo mejor es porque consideras que tu trabajador no puede vivir con el sueldo que le pagas, y hay soluciones más sencillas.
#4 Selection
Habría que, visto lo visto, aprovechar y desarticular completamente ese comité de "representantes".
