Medalla del disparate

Estamos disfrutando de la deliciosa política del disparate de Isabel Díaz Ayuso en el reparto de medallas. La última, después de la que entregó a Milei por cuenta propia, destaca la gran labor de Donald Trump, aka La Bestia, por su defensa de la hispanidad. Trump entiende la hispanidad como una peste para la que tiene remedio: los escuadrones de ICE, que igual disparan a la cabeza de una ciudadana que detienen a un niño de cinco años, Liam Conejo. Qué políticos más raros trae la lluvia.