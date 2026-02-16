edición general
20 meneos
65 clics

Medalla del disparate

Estamos disfrutando de la deliciosa política del disparate de Isabel Díaz Ayuso en el reparto de medallas. La última, después de la que entregó a Milei por cuenta propia, destaca la gran labor de Donald Trump, aka La Bestia, por su defensa de la hispanidad. Trump entiende la hispanidad como una peste para la que tiene remedio: los escuadrones de ICE, que igual disparan a la cabeza de una ciudadana que detienen a un niño de cinco años, Liam Conejo. Qué políticos más raros trae la lluvia.

| etiquetas: medalla , disparate , trump , ayuso , opinion
13 7 0 K 211 opinion
11 comentarios
13 7 0 K 211 opinion
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Ayuso va a calzón quitado. Ha visto donde está el poder y que las consecuencias por ser una descerebrada ni están ni se las espera.

Solo espero que cuando Trump caiga (y va a caer) ella también se pire a la mierda.
1 K 24
celyo #6 celyo
#2 Viendo el destino que tuvo su madre política, que fue Esperanza Aguirre, lo dudo. Puede hasta llevarse por delante la moto de un agente y estar involucrada en una persecución policial, que no le pasará nada.

A lo sumo, que Feijoo pase a presidente del gobierno, y se le bajen los humos, ... más bien que se le deje de hacer caso.
0 K 13
Kantinero #5 Kantinero
El mundo, la víbora os va a quitar la paguita
0 K 12
rutas #7 rutas *
#1 #3 #5 Tranquilos, que pocos votantes del PP lo leerán. Ya se ha encargado El Mundo de enterrarlo en lo más profundo de su web para que ni siquiera aparezca en su página principal. Y, por supuesto, nada de enlazarlo desde Twitter.

Lo que me sorprende es que #0 haya encontrado este artículo. o_o
0 K 11
a69 #1 a69
Ostia "el mundo" un artículo crítico con la lideresa?
0 K 10
Barney_77 #3 Barney_77
#1 Cuando hasta los palmeros mas descarados te afean algo...
2 K 40
makinavaja #10 makinavaja
#1 Algún redactorcillo de El Inmundo en breve se va al paro...
0 K 12
Nitanmal #11 Nitanmal
#1 ¡Hola, chat gpt! Necesito un artículo de X palabras sobre Ayuso y la entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos
0 K 10
Equidislate #8 Equidislate *
Ayuso es como el chiste ese: Una conductora que escucha en la radio.. Un kamikaze va en dirección contraria por la autopista. Y esta dice uno no... ¡vienen todos!. El problema es que hay gente en el asiento de atrás diciéndole no te preocupes, mejor acelera.

Es preocupante, mas allá de ideologías. Es como si a los mandos no hubiese nadie ,o peor aun, una persona que se vende a intereses privados o extranjeros por intereses espurios.
0 K 8
#4 angar300
Jo, ya se parece al rey repartiendo toisones a diestro y... diestro.
0 K 7
makinavaja #9 makinavaja
#4 Está practicando por si algún dia la lideresa madrileña llega a la presidencia del país.... :troll: :troll: :troll:
0 K 12

menéame