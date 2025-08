Mazón recalca que es licenciado en Derecho y critica a Bernabé por "decir que cuenta con carreras cuando no las tiene"

Preguntado por el "caso de los currículums", que le ha costado la dimisión de todos sus cargos a Noelia Núñez en Madrid por mentir en su currículo, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha recalcado este viernes que es licenciado en Derecho. Eso sí, no ha aclarado si está colegiado o no y ha instado a la prensa a preguntar a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, "por qué durante doce o trece años, incluso, todavía hoy, va diciendo por ahí" que ella cuenta con carreras universitarias "cuando no las tiene".