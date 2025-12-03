Mazón llega tarde a las Cortes y se pierde el debate por el que cobra como portavoz en comisión

Es habitual que en las Cortes no estén todos los escaños ocupados. Salvo en los días grandes o en las sesiones de control, siempre hay huecos libres en todas las bancadas: alcaldes con otras funciones, alguna gripe, coincidencias de agenda... Sin embargo, si este miércoles un sillón ha resaltado por su falta de ocupación durante las dos primeras horas ha sido el número 98, el nuevo destino de Carlos Mazón. Y eso que el primer punto que se debate es el del cambio de reglamento pactado por PP y Vox, área por la que el dirigente popular cobra.