Mazón se ausenta de las Corts pese a debatirse el cambio de reglamento por el que cobra como portavoz

Es habitual que en las Corts no estén todos los escaños ocupados. Salvo en los días grandes o en las sesiones de control, siempre hay huecos libres en todas las bancadas: alcaldes con otras funciones, alguna gripe, coincidencias de agenda... Sin embargo, si este miércoles un sillón ha resaltado por su falta de ocupación es el número 98, el que nuevo que ocupa Carlos Mazón. Y eso que el primer punto que se debate es el del cambio de reglamento pactado por PP y Vox, área por la que el dirigente popular cobra el extra como portavoz en la comisión.