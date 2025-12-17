edición general
13 meneos
11 clics
Mazón se ausenta de las Corts pese a debatirse el cambio de reglamento por el que cobra como portavoz

Mazón se ausenta de las Corts pese a debatirse el cambio de reglamento por el que cobra como portavoz

Es habitual que en las Corts no estén todos los escaños ocupados. Salvo en los días grandes o en las sesiones de control, siempre hay huecos libres en todas las bancadas: alcaldes con otras funciones, alguna gripe, coincidencias de agenda... Sin embargo, si este miércoles un sillón ha resaltado por su falta de ocupación es el número 98, el que nuevo que ocupa Carlos Mazón. Y eso que el primer punto que se debate es el del cambio de reglamento pactado por PP y Vox, área por la que el dirigente popular cobra el extra como portavoz en la comisión.

| etiquetas: mazón , ausencia , corts , cambio , reglamento , siendo portavoz
11 2 1 K 87 politica
8 comentarios
11 2 1 K 87 politica
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Tendría cita en el Ventorro.
1 K 25
elgranpilaf #5 elgranpilaf
Por lo visto hay una riada y ha estimado que es más importante
1 K 22
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Mazón no ha acudido al primer pleno ordinario celebrado desde que es expresident, el que por otra parte será el último del año. Su condición como portavoz del PP de la Comisión de Reglamento no ha sido suficiente como para que el todavía presidente del PPCV haya asistido a su nuevo espacio en la cuarta fila de la bancada del PP.
0 K 18
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Sin problema es del PP, para cobrar ese día no faltara.
0 K 18
Kantinero #7 Kantinero
Este hombre siempre está dónde no debe, el día de la riada tampoco estaba donde debía y el día del homenaje a las víctimas también
0 K 15
makinavaja #2 makinavaja
Mazón I "El Ausente".... :-D
0 K 12
Dene #8 Dene
que le quiten el sueldo por no trabajar, como a cualquiera
0 K 12
PaulDurden #6 PaulDurden
Jajajajaja Menuda novedad, que se ausente de algo...
0 K 11

menéame