Mazón cuestiona en À Punt que el EsAlert fuera "tardío" porque "no se sabía qué estaba ocurriendo"

El president Carlos Mazón ha cuestionado, en su primera entrevista televisada en À Punt, la tesis central de la investigación de la jueza de la dana al asegurar que el mensaje EsAlert, enviado a las 20.11 horas el 29-O, no pudo ser "tardío" porque no se podía alertar de "algo que no se sabía qué estaba ocurriendo", en referencia al caudal del barranco del Poyo y las inundaciones en l'Horta. Con esta afirmación, el popular se ha aferrado a su relato sobre la falta de información por parte del Ejecutivo y de las agencias estatales.

#1 Albarkas
Otra payasada del irresponsable éste.
Cometeunzullo #5 Cometeunzullo
Pero ahí le tenéis, con su traje, con su cargo, con su sueldo, con su coche oficial y sus cosas de presidente autonómico. Tan pancho, porque sabe que cada vez hay más gelipollas.
hijolagranputa #2 hijolagranputa *
Todo el mundo lo hizo mal. Los únicos que lo hicieron bien esa tarde fueron Mazón y su hermano... su hermano siamés.
Milmariposas #6 Milmariposas
Cínico es su tercer apellido. :palm:
Furiano.46 #3 Furiano.46
Y después de todo este tiempo buscando algo que lo sabe, sale con esto. Ni para esto vales
Catacroc #4 Catacroc
¿Pero como va a dimitir semejante ejemplo para toda la gente del PP? Esta superando anteriores valores de dureza de rostro. Se estudiara en el futuro la capacidad que tiene para negar lo evidente.
#7 Otrebla8002
"más de 17 minutos, en una única respuesta sin ningún tipo de interrupción"..... Vamos que sin haber visto la entrevista, parece que lo han invitado a que de un mitin a su gusto en horario de máxima audiencia para echar mierda sobre todo el mundo excepto sobre él mismo.
No hay que olvidar que este tipo se mantiene gracias al PP de Feijoo.
Mafia o democracia???
