Mazón cuestiona en À Punt que el EsAlert fuera "tardío" porque "no se sabía qué estaba ocurriendo"

El president Carlos Mazón ha cuestionado, en su primera entrevista televisada en À Punt, la tesis central de la investigación de la jueza de la dana al asegurar que el mensaje EsAlert, enviado a las 20.11 horas el 29-O, no pudo ser "tardío" porque no se podía alertar de "algo que no se sabía qué estaba ocurriendo", en referencia al caudal del barranco del Poyo y las inundaciones en l'Horta. Con esta afirmación, el popular se ha aferrado a su relato sobre la falta de información por parte del Ejecutivo y de las agencias estatales.