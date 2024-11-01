Mazaricos, el pueblo gallego que produce electricidad masivamente y sufre cortes de luz constantes

Mazaricos es el segundo municipio productor lechero de Galicia, solo después de Lalín. Según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), el municipio tiene 482 explotaciones de ganado bovino, con más de 12.000 vacas de leche. Pero el sector ganadero, pilar de la economía local, está siendo duramente castigado por los fallos eléctricos que se repiten con frecuencia; incluso en jornadas de buen tiempo. Matilde ya ha perdido la cuenta de los cortes de luz. “Llevamos desde el mes de julio con problemas en el suministro eléctrico”, explica