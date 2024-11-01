Mazaricos, el pueblo gallego que produce electricidad masivamente y sufre cortes de luz constantes

Mazaricos es el segundo municipio productor lechero de Galicia, solo después de Lalín. Según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), el municipio tiene 482 explotaciones de ganado bovino, con más de 12.000 vacas de leche. Pero el sector ganadero, pilar de la economía local, está siendo duramente castigado por los fallos eléctricos que se repiten con frecuencia; incluso en jornadas de buen tiempo. Matilde ya ha perdido la cuenta de los cortes de luz. “Llevamos desde el mes de julio con problemas en el suministro eléctrico”, explica
Estas van a una red distinta, que es la de alta tensión que es para transporte, que no tiene nada que ver con la red de baja tensión que es de distribución.
Pues eso, Galicia siempre exportadora de electricidad desde siempre y no hay manera de tener una red de distribución de baja minimamente digna.
Si no quieren invertir en distribuir la electricidad que se produce que pongan una NUCELAR en el Valle de los Caidos y que Madriz produzca su propia energía
Vamos a pedir entonces lo que soluciona el problema, inversión en esa red, y no lo que no lo soluciona, que Madrid construya una nuclear.
En Maçaricos no tienen un buen servicio de distribuición de electricidad porque es imposible que tengan uno.