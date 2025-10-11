La mayoría de los estadounidenses que dependen de Obamacare viven en zonas republicanas [Ing]

Los demócratas en el Congreso están reteniendo sus votos sobre un proyecto de ley de gasto público para exigir a los republicanos que amplíen estas subvenciones, que reducen el coste de los seguros para las personas que contratan su propia cobertura sanitaria en los mercados establecidos por la Ley de Asistencia Asequible. Estos estadounidenses viven prácticamente en todo el país, pero su número se concentra especialmente en un puñado de estados republicanos cuyos gobiernos se han negado a ampliar los programas de Medicaid para cubrir a los…