Los mayores de 23 años que vivan con sus padres podrán recibir el Ingreso Mínimo Vital: requisitos de esta prestación de la Seguridad Social

Está prestación de la seguridad social trata de garantizar un nivel mínimo de renta...

7 comentarios
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Emmmm, el titular es erroneo, ¿no?

"En caso de contar con una edad comprendida entre los 23 y 29 años, también será necesario haber tenido residencia legal y efectiva en España y haber vivido de forma independiente durante al menos los dos años anteriores a la solicitud."

:shit:
obmultimedia #3 obmultimedia
#2 los requisitos del IMV son draconianos, luego dicen que si los inmigrantes viven de ella.
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
#3 No he comentado nada a ese respecto. Me hago eco de lo que considero una contradiccion entre el titular y lo que pone el articulo.
#7 Sariel *
#6 No, a los que jamás han vivido solos no, a los que llevan dos años viviendo con los padres después de haber estado dos años como mínimo viviendo solos. Creo :-P

Edito: A los fracasados, vamos. No a los cobardes :-D
Feindesland #1 Feindesland
Ostras, suena a chollazo para gamers...
#4 Chiapela
#1 Necesitamos muchas más políticas reales de izquierda.
Blackat #5 Blackat
Un chollo pa los ninis que votan a VOX o al Follardillas.

En lugar de premiar a los que trabajan por un salario de mierda para independizarse, subvencion para el que esta comiendo palomitas viendo netflix....vaya mierda
