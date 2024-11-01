·
6

137
clics
Los mayores de 23 años que vivan con sus padres podrán recibir el Ingreso Mínimo Vital: requisitos de esta prestación de la Seguridad Social
Está prestación de la seguridad social trata de garantizar un nivel mínimo de renta...
actualidad
sociedad
trabajo
noticias
5
1
0
K
62
actualidad
7 comentarios
actualidad
#2
Atusateelpelo
Emmmm, el titular es erroneo, ¿no?
"En caso de contar con una edad comprendida
entre los 23 y 29 años
, también será necesario haber tenido residencia legal y efectiva en España y
haber vivido de forma independiente durante al menos los dos años anteriores a la solicitud.
"
4
K
52
#3
obmultimedia
#2
los requisitos del IMV son draconianos, luego dicen que si los inmigrantes viven de ella.
0
K
11
#6
Atusateelpelo
#3
No he comentado nada a ese respecto. Me hago eco de lo que considero una contradiccion entre el titular y lo que pone el articulo.
0
K
15
#7
Sariel
*
#6
No, a los que jamás han vivido solos no, a los que llevan dos años viviendo con los padres después de haber estado dos años como mínimo viviendo solos. Creo
Edito: A los fracasados, vamos. No a los cobardes
0
K
9
#1
Feindesland
Ostras, suena a chollazo para gamers...
2
K
42
#4
Chiapela
#1
Necesitamos muchas más políticas reales de izquierda.
0
K
20
#5
Blackat
Un chollo pa los ninis que votan a VOX o al Follardillas.
En lugar de premiar a los que trabajan por un salario de mierda para independizarse, subvencion para el que esta comiendo palomitas viendo netflix....vaya mierda
0
K
7
"En caso de contar con una edad comprendida entre los 23 y 29 años, también será necesario haber tenido residencia legal y efectiva en España y haber vivido de forma independiente durante al menos los dos años anteriores a la solicitud."
Edito: A los fracasados, vamos. No a los cobardes
En lugar de premiar a los que trabajan por un salario de mierda para independizarse, subvencion para el que esta comiendo palomitas viendo netflix....vaya mierda