La mayor nota de suicidio en la Historia de EE.UU. [ENG]

La mayor nota de suicidio en la Historia de EE.UU. [ENG]

(...) La reciente publicación de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump confirma que el desarme unilateral es ahora política oficial. Porque —a pesar de su nombre— esta Estrategia de Seguridad Nacional no es realmente un documento estratégico. Es una nota de suicidio. Si las ideas que contiene se utilizan de verdad para orientar la política, entonces la influencia de Estados Unidos en el mundo desaparecerá rápidamente y la capacidad de Estados Unidos para defenderse a sí mismo y a sus aliados disminuirá.

etiquetas: eeuu , política exterior , seguridad , trump , rusia , china , ue
#3 anamabel
Hay que traducir algunos términos:

-Estrategia de Seguridad Nacional: 700 bases en el extranjero metidas en los asuntos de otros países proyectando neocolonialismo

-Defenderse a sí mismo y a sus aliados: Invadir países petroleros y seguir imponiendo sus intereses a Europa y otros súbditos.

#2 HeilHynkel
Se corta. Aparte de que es un desvarío de cuidado.

#1 doctoragridulce
"(...) Por último, aunque no mencionan a ningún Estado que pudiera amenazar a Estados Unidos, los autores sí se centran en una ideología enemiga. No se trata del comunismo chino, la autocracia rusa ni el extremismo islámico, sino de la democracia liberal europea. Esto es lo que realmente teme esta facción radical: personas que hablan de transparencia, rendición de cuentas, derechos civiles y el Estado de derecho."

#4 Olepoint
¿ Entónces si ahora vienen los aliens a invadirnos quién nos va a salvar ? :troll:

#5 ingenierodepalillos
#4 Vietnamitas y afganos.

#6 Enésimo_strike
#4 he visto siguientes películas como para saber que si vienen los aliens atacarán La Casa Blanca, alguna zona de Nueva York con la estatua de la libertad de fondo o Hollywood justo delante del cartel. El resto del mundo está a salvo de la primera oleada y para la segunda los buenos ya nos habrán salvado gracias a las pericias de un simpático abuelete borrachín que fue héroe de guerra en su día.


