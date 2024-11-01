La mayor nota de suicidio en la Historia de EE.UU. [ENG]

(...) La reciente publicación de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump confirma que el desarme unilateral es ahora política oficial. Porque —a pesar de su nombre— esta Estrategia de Seguridad Nacional no es realmente un documento estratégico. Es una nota de suicidio. Si las ideas que contiene se utilizan de verdad para orientar la política, entonces la influencia de Estados Unidos en el mundo desaparecerá rápidamente y la capacidad de Estados Unidos para defenderse a sí mismo y a sus aliados disminuirá.