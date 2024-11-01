La mayor incautación de EEUU: requisa más de 14.000 millones en bitcoin en la estafa de 'la matanza de los cerdos'

Estados Unidos ha incautado 127.271 bitcoins en una macroestafa, valorados en 14.350 millones de dólares a precios actuales. En marzo, Donald Trump creó la Reserva Estratégica de Bitcoin, a la que se transfirieron las criptos confiscadas de actividades delictivas previas. Así, EEUU se convirtió en el país con la mayor reserva de activos digitales. Con el nuevo botín sumaría 325.292 bitcoins en total. El FBI ha desmantelado una trama criminal que dirigía un individuo británico camboyano Chen Zhi, de 37 años.