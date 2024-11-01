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El mayor experto en baterías de China desmonta el mito sobre las de estado sólido: entre 5 y 10 años para alcanzar el 1% de cuota de mercado
Este promete ser el año en el que veremos los primeros coches eléctricos con baterías de estado sólido, pero hará falta mucho más tiempo para que estas lleguen a la mayoría de coches.
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:
baterías
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estado sólido
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#2
DORO.C
Vamos, que serán caras de cojones.
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#4
Pitchford
El coche eléctrico lo que tiene que hacer es seguir abaratándose. Estas baterías más caras se dedicarán a coches de alta gama y a drones-taxi de transporte aéreo, especialmente si se extiende su uso.
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#10
vertedero_de_rojos
este tío está hecho de grafeno
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#3
Tecar
Hombre, hay que amortizar y alargar un poco la tecnología actual.
A ver si ahora a los chinos les va a pasar como a los europeos con el de combustión, que por querer estirar el chicle al final se les atraganta.
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#7
eqas
#6
no, sólo digo que no creo que sea cierto que estén "tan lejos" de extenderse como este señor dice. Lo hemos visto más veces, retrasar una tecnologia (o avisar del retraso en falso), para amortizar la anterior.
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#9
JohnSecada
#7
nadie “retrasa” ninguna tecnología.
Simplemente la capacitad de producción de las nuevas tecnologías al salir al mercado es muy limitada.
Si las pusieran tiradas de precio no darían abasto para toda la demanda que tendrían
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#8
JohnSecada
#6
nadie “retrasa” ninguna tecnología.
Simplemente la capacitad de producción de las nuevas tecnologías al salir al mercado es muy limitada.
Si las pusieran tiradas de precio no darían abasto para toda la demanda que tendrían
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#1
JohnSecada
Un jarro de agua fría más al coche eléctrico.
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#5
eqas
#1
lo que quiere es vender el stock de las actuales, un listo que se habrá vendido a los grandes para opinar eso, en contra del resto de noticias que llegan.
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#6
JohnSecada
#5
entonces las tienen que poner baratitas nada más sacarlas al mercado porque tú lo dices?? Con qué teoría económica justificas eso???
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#11
Tensk
#5
Las previsiones que indica igula se reducen, pero parece lógico oensar que hay que pasar por esas fases.
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#12
Benzo
*
#1
Lo que es evidente es que los coches eléctricos no paran de mejorar y aumentar ventas cada año.
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A ver si ahora a los chinos les va a pasar como a los europeos con el de combustión, que por querer estirar el chicle al final se les atraganta.
Simplemente la capacitad de producción de las nuevas tecnologías al salir al mercado es muy limitada.
Si las pusieran tiradas de precio no darían abasto para toda la demanda que tendrían
Simplemente la capacitad de producción de las nuevas tecnologías al salir al mercado es muy limitada.
Si las pusieran tiradas de precio no darían abasto para toda la demanda que tendrían