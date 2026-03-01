Los matones del ICE español y la detención de Mbaye y nuestras compañeras

"La primera versión de Delegación de Gobierno, que El Salto ha podido conocer, indicaba que un vecino denunció “un robo” en el barrio en el que vive Mbaye. Su color de piel, su origen senegalés, ha hecho el resto. Los matones del ICE español, es decir, los policías nacionales formados en la política de las redadas racistas iniciadas por el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba y seguidas por el ministro Marlaska, tienen claro a quiénes pueden perseguir y hostigar. Si fuera blanco, ningún agente habría sospechado de Mbaye."
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Luego que si la Ventana de Overton de los medios de derechas...
Me da que Mbaye no es una victima.
Apesta a blanqueamiento de la realidad. Manipulación, en suma. Algo que "sólo hace la derecha".
Pero sí te digo, a priori esa historia me suena más plausible que creer que la policía montó una "redada racista" o que le tenia ganas a Mbaye y por ello organizó un elaborado montaje para poder detenerlo.
No voy a decir que es imposible, pero narices, suena muy raro. La versión de la policía, aunque por descontado no pondría la mano en el fuego, al menos suena mucho más verosímil.
Todo es una detención violenta en la puerta de su casa. Contexto, cero.
Pues cuando se sepa, hablamos.