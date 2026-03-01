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Los matones del ICE español y la detención de Mbaye y nuestras compañeras

Los matones del ICE español y la detención de Mbaye y nuestras compañeras

"La primera versión de Delegación de Gobierno, que El Salto ha podido conocer, indicaba que un vecino denunció “un robo” en el barrio en el que vive Mbaye. Su color de piel, su origen senegalés, ha hecho el resto. Los matones del ICE español, es decir, los policías nacionales formados en la política de las redadas racistas iniciadas por el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba y seguidas por el ministro Marlaska, tienen claro a quiénes pueden perseguir y hostigar. Si fuera blanco, ningún agente habría sospechado de Mbaye."

| etiquetas: ice , racismo , violencia policial , podemos
13 3 17 K 21 politica
13 comentarios
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Comentarios destacados:      
carademalo #5 carademalo
Comparar a la Policía Nacional con el ICE, o este caso con alguna de las actuaciones del ICE, es de un sensacionalismo y tendenciosidad insultantes.

Luego que si la Ventana de Overton de los medios de derechas...
6 K 70
zentropia #4 zentropia
Al llegar los agentes, uno de los sospechosos "se negó a identificarse y mostró una actitud violenta antes de emprender la huida", refugiándose en un centro social cercano desde donde pidió auxilio. La situación escaló cuando decenas de personas salieron a la calle para enfrentarse a la Policía, lo que obligó a solicitar el apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) para controlar la situación. Entre los siete arrestados por enfrentarse a los agentes se encontraba Mbaye, quien quedó en libertad esa misma noche.

Me da que Mbaye no es una victima.
7 K 55
Pertinax #7 Pertinax *
#4 Es la versión de la policía. Real o no, en algunos de los medios firmantes no se informa de ese hecho, que es fundamental para entender el contexto y las diferentes versiones del incidente. ¿Por qué?

Apesta a blanqueamiento de la realidad. Manipulación, en suma. Algo que "sólo hace la derecha".
1 K 30
zentropia #8 zentropia
#7 con el tiempo he aprendido que el objetivo de las noticias no es vender verdad sino drama.
1 K 28
Pertinax #9 Pertinax
#8 ...y victimismo.
0 K 18
Battlestar #11 Battlestar
#7 Yo no sé si es verdad o no, no tengo una bola de cristal.

Pero sí te digo, a priori esa historia me suena más plausible que creer que la policía montó una "redada racista" o que le tenia ganas a Mbaye y por ello organizó un elaborado montaje para poder detenerlo.

No voy a decir que es imposible, pero narices, suena muy raro. La versión de la policía, aunque por descontado no pondría la mano en el fuego, al menos suena mucho más verosímil.
2 K 41
Pertinax #12 Pertinax *
#11 Ni yo. Tan solo me pregunto por qué en esos medios no se ofrece la versión de la parte contraria. Eso también es raro de cojones. Y no será porque no tengan información de primera mano. No he leído que Mbaye contradiga la versión policial en Diario Red. Por lo que sea.

Todo es una detención violenta en la puerta de su casa. Contexto, cero.
0 K 18
Pertinax #2 Pertinax *
Demasiadas presuposiciones para concluir en este sensacionalismo. ¿Intentó defender a un presunto delincuente resistiéndose a la autoridad o no? ¿Alguien lo sabe?

Pues cuando se sepa, hablamos.
5 K 44
#1 Murciegalo
Editorial de ‘El Salto’ al que se han sumado los siguientes medios: CTXT, ‘Pikara Magazine’, ‘La Marea’, ‘Pandemia Digital’, ‘Carne Cruda’, ‘El Plural’, ‘Canal Red’, ‘Sin Permiso’ y ‘Spanish Revolution’
1 K 30
#13 Ovidio
La leche, qué vergüenza ajena da ctxt.es
1 K 16
MIrahigos #6 MIrahigos
¿Y por evitar la detención de un delincuente y resistirse a la autoridad no se le puede retirar la nacionalidad y deportar a su país?
3 K 11
#3 perej
Es la policía que le mola al PPSOE y a su ley mordaza.
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CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
si esto es ahora kentucky...al final no va a ser la extremaderecha la que nos americanice, son esta peña
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menéame