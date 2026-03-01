Los matones del ICE español y la detención de Mbaye y nuestras compañeras

"La primera versión de Delegación de Gobierno, que El Salto ha podido conocer, indicaba que un vecino denunció “un robo” en el barrio en el que vive Mbaye. Su color de piel, su origen senegalés, ha hecho el resto. Los matones del ICE español, es decir, los policías nacionales formados en la política de las redadas racistas iniciadas por el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba y seguidas por el ministro Marlaska, tienen claro a quiénes pueden perseguir y hostigar. Si fuera blanco, ningún agente habría sospechado de Mbaye."