edición general
7 meneos
63 clics
El Materno alerta del 'reto del Paracetamol': un peligroso juego viral entre los adolescentes que puede acabar en Urgencias

El Materno alerta del 'reto del Paracetamol': un peligroso juego viral entre los adolescentes que puede acabar en Urgencias

Consiste en la ingesta tóxica de medicamentos como una competición viral, lo que puede tener consecuencias graves sobre la salud e, incluso, producir la muerte.

| etiquetas: reto del paracetamol , juego viral
5 2 0 K 64 actualidad
6 comentarios
5 2 0 K 64 actualidad
hazardum #3 hazardum
Es una locura jugar con el paracetamol, se te puede volar el hígado si te pasas y morir de forma horrible.
2 K 35
Supercinexin #4 Supercinexin
#3 Entraba a esto: una sobredosis de Paracetamol puede ser mortal o, en su defecto, acabar con consecuencias de por vida para la víctima, necesitando incluso de un trasplante de hígado.
2 K 35
Aguarrás #1 Aguarrás
Selección natural pura y dura. ¬¬
1 K 24
arturios #6 arturios *
#1 Desgraciadamente estamos hablando de menores, idiotas perdidos, pero menores.

#5 Una vez muerto ya no cuenta como tiempo de hospital, ha de advertirse eso :troll:
1 K 24
woody_alien #5 woody_alien *
Joder, he tenido que buscar en Inertenet qué era exactamente el "reto de paracetamol" pues no lo explican en ninguna web española, todas copian/pegan el mismo texto. En un noticiero mexicano leo: Consiste en tomar 10 o mas pastillas de paracetamol (de 4 a 10g siendo la dosis tóxica a partir de 3-4g/día en adultos) y contar cuanto tiempo se pasa hospitalizado, el que más tiempo esté gana :palm:
1 K 20
Chinchorro #2 Chinchorro
Cosas de Darwin.
0 K 12

menéame