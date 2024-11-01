edición general
5 meneos
15 clics
Los mataderos de Castilla y León alertan de una situación “crítica e insostenible” por el desplome del ovino y vacuno

Los mataderos de Castilla y León alertan de una situación “crítica e insostenible” por el desplome del ovino y vacuno

La Asociación de Mataderos de Castilla y León (AMACYL) ha lanzado un contundente aviso sobre la situación que atraviesa el sector cárnico en la comunidad. El descenso acusado de las cabezas de ganado ovino y vacuno está llevando a muchos mataderos a una situación que la organización califica como “crítica, insostenible y sin perspectivas de mejora” si no se aplican medidas urgentes. AMACYL expuso que la reducción progresiva de la cabaña ganadera no es un fenómeno aislado ni inesperado, sino la consecuencia de años de políticas ineficaces.

| etiquetas: mataderos , castilla y león , amacyl
4 1 0 K 61 actualidad
6 comentarios
4 1 0 K 61 actualidad
thorpedo #1 thorpedo
Luego seguirán votando a los mismos o su marca blanca que es peor aún
1 K 28
Feindesland #4 Feindesland
#2 Normal. No hay bichos, sube la carne. ¿qué tiene de raro?
2 K 36
alfon_sico #5 alfon_sico
#4 pero esto es bueno para el planeta no? Digo que se aconseja bajar consumo de carne y así bajar la huella de carbono
0 K 9
teneram #6 teneram
#4 Nada de raro, obviamente. Son las regulaciones de la UE las que hacen que no los haya. Se importan de Polonia, Rumania, Bulgaria, Chequia etc desde hace años www.meneame.net/story/advierten-casi-mitad-corderos-salen-mataderos-ca

Si vieras los precios en origen allí, verás que no se puede competir.
0 K 20
#3 k-loc
¿Los ministros Kuki Zasca Twitter van a ponerse a hacer algo o seguimos esperando por ellos?
0 K 6

menéame