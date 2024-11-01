Los mataderos de Castilla y León alertan de una situación “crítica e insostenible” por el desplome del ovino y vacuno

La Asociación de Mataderos de Castilla y León (AMACYL) ha lanzado un contundente aviso sobre la situación que atraviesa el sector cárnico en la comunidad. El descenso acusado de las cabezas de ganado ovino y vacuno está llevando a muchos mataderos a una situación que la organización califica como “crítica, insostenible y sin perspectivas de mejora” si no se aplican medidas urgentes. AMACYL expuso que la reducción progresiva de la cabaña ganadera no es un fenómeno aislado ni inesperado, sino la consecuencia de años de políticas ineficaces.