La mascarilla podrá ser obligatoria en hospitales si la incidencia de gripe es alta

La mascarilla no será de uso obligatorio en los centros sanitarios españoles y en las residencias de mayores al menos hasta que la epidemia de gripe alcance un nivel alto. Así lo establece el protocolo común de actuación contra las enfermedades respiratorias que el Ministerio de Sanidad y las autonomías pactaron este miércoles, y que será de aplicación directa en todo el país.

XtrMnIO #2 XtrMnIO
No entiendo porqué los españoles, cuando enfermamos, no usamos mascarilla.

Bueno, sí lo entiendo: falta de civismo.
Gry #7 Gry
#2 La última vez que fui al centro médico la mitad de la gente llevaba mascarilla.
XtrMnIO #10 XtrMnIO
#7 Ya, pero eso es difícil de ver en trabajo, colegios, centros comerciales...
Ripio #11 Ripio
#8 Pasas de cero a 100.
Yo no he dicho eso.
Pero si digo que esa loca de mierda al frente de una comunidad ayer ya estaba quejándose.

No tiene bastante con los mas de 7000 muertos que arrastra su maravillosa gestión.

No conocéis la vergüenza .
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Ya van tarde, el gripazo este ya está muy extendido.
sotillo #4 sotillo
Lo que es acojonante es que una medida lógica este politizada y que termine en los tribunales por unos cuantos negacionistas que se oponen por sistema
#6 Desolate
Yo lo que no entiendo es que tanta Inteligencia Artificial, satélites, GPS, misiones a marte.. etc.. y todavía no somos capaces de tener una vacuna efectiva para la gripe. Se curan cantidad de enfermedades, pero no somos capaces de controlar una gripe... En fin, igual yo soy muy ignorante.
XtrMnIO #9 XtrMnIO *
#6 Porque el virus de la gripe muta año tras año al tener ARN (más inestable) en lugar de ADN (más estable).
alcama #1 alcama
La agilidad del Ministerio de Sanidad es asombrosa. Llevamos casi 3 semanas de epidemia
Ripio #5 Ripio
#1 Preguntale a Ayuso, que nada más oír la propuesta ya estaba quejándose,.
alcama #8 alcama
#5 Ah claro, Ayuso tiene la culpa
No la conocéis la vergüenza
