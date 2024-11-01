La mascarilla podrá ser obligatoria en hospitales si la incidencia de gripe es alta

La mascarilla no será de uso obligatorio en los centros sanitarios españoles y en las residencias de mayores al menos hasta que la epidemia de gripe alcance un nivel alto. Así lo establece el protocolo común de actuación contra las enfermedades respiratorias que el Ministerio de Sanidad y las autonomías pactaron este miércoles, y que será de aplicación directa en todo el país.
| etiquetas: mascarilla , hospitales , gripe , sanidad , españa
Bueno, sí lo entiendo: falta de civismo.
Yo no he dicho eso.
Pero si digo que esa loca de mierda al frente de una comunidad ayer ya estaba quejándose.
No tiene bastante con los mas de 7000 muertos que arrastra su maravillosa gestión.
No conocéis la vergüenza .
No la conocéis la vergüenza