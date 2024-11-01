edición general
Más Madrid insiste en la "estructura" del novio de Ayuso en "Panamá o Miami" y su "riesgo de fuga real"

Manuela Bergerot ha recordado que este miércoles pedían a sus servicios jurídicos que estudiaran pedir al juez la retirada del pasaporte de la pareja de la presidenta tras testificar en el Tribunal Supremo (TS) en la causa que investiga la presunta revelación de secretos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

etiquetas: más madrid , novio de ayuso , fuga
10 comentarios
TheIpodHuman #1 TheIpodHuman
A Somalia, va a huir a Somalia, con Carlos Herrera :troll:
2 K 34
loborojo #3 loborojo
Donde se va ir el pelucas esté, si no sabe ganarse la vida sin delinquir y fuera de Madrid no le funciona la tarjeta libre de la cárcel
2 K 34
pepel #6 pepel
#3 En Panama tiene incluso empresas que le darían trabajo.
2 K 36
loborojo #9 loborojo
#6 La lavadora panameña limpia no generan dinero negro de comisiones.
Su activo es el boe de la CAM que da contratos a Quirón.
1 K 22
Lenari #10 Lenari
Me pregunto en cuantos casos de ciudadanos particulares Más Madrid pide algo similar... :roll:
2 K 29
ElPerroDeLosCinco #4 ElPerroDeLosCinco
No le pongáis trabas ¡Sería tan divertido que se fugara!
1 K 22
pitercio #2 pitercio *
¡Pero cómo le vas a quitar el pasaporte! Ni que estuviera casado con el Perro Sanxe.
Ahora, su voz de teleñeco no pasaría desapercibida más que en Miami o Nuevayó.
1 K 18
devilinside #8 devilinside
¿Quirón tiene alguna sucursal en Panamá o Miami?
0 K 12
unlugar #7 unlugar
´¿Isabel se iría con él? El amor todo lo puede, aunque mejor no preguntar si le tiene más amor a su novio, al poder o al dinero.
0 K 11
Javi_Pina #5 Javi_Pina
Él mismo lo ha dicho. Suicidarse o irse de España

www.meneame.net/story/anton-losada-descubre-tercera-opcion-novio-ayuso
0 K 10

