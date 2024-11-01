·
6
meneos
55
clics
Más de una hora para apagar un coche parcialmente electrificado en León
El Speis destaca que es la primera vez que intervienen en un incendio con posible afectación de las baterías de un vehículo de este tipo.
|
etiquetas
:
parcialmente electrificado
,
híbrido
,
ponferrada
,
león
,
incendio
5
1
2
K
49
actualidad
9 comentarios
#1
aPedirAlMetro
*
Joder una hora.
A nadie se le ha ocurrido sacar la llave de contacto ?
3
K
43
#8
Spirito
#1
Yo mismo pediré que te beatifiquen un día de éstos.
0
K
7
#2
Astur_
*
esta noticia, como las mías del lobo, irrelevante mentira etc...
0
K
10
#9
kastanedowski
Otra ventaja de los electricos
0
K
10
#3
AlienRoja
Sensacionalista a más no poder. La batería de un microhíbrido es de 48v y no suele superar el 0.5 kWh de capacidad.
0
K
7
#5
cocococo
youtu.be/D9Q6ICTZea8?list=RDD9Q6ICTZea8
0
K
7
#4
Zamarro
Supongo que los bomberos saben perfectamente como apagar un incendio electrico, y las diferentes formas de atacarlo, y que tienen los medios necesarios para ello.
0
K
7
#6
levante
#4
Eso son buenos deseos y ojalá tengas razón.
0
K
11
#7
ldoes
#4
Tal vez les llegó la alerta de "coche en llamas" y no fueron con las herramientas para apagar incendios eléctricos, sino con las de apaga coches clásicos.
0
K
8
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
A nadie se le ha ocurrido sacar la llave de contacto ?