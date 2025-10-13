Más cambios para la Selectividad de 2026

Una docena de comunidades autónomas, según confirman fuentes de la Conferencia de Rectores de España (CRUE) ya tienen listos los modelos de exámenes de las diferentes materias de las que se examinarán los alumnos de 2º de Bachillerato el próximo mes de junio. Esta docena de regiones ha elaborado esas pruebas atendiendo a los criterios técnicos propuestos por la CRUE en un documento de referencia que se ha estado trabajando en los últimos meses para encaminar la PAU hacia una mayor homogeneización territorial.
| etiquetas: universidad , selectividad , pau , educación
Y cito a dos CCAA que siempre están en el foco de la crítica por exámanes de selectividad mucho más fáciles.
Canrias 2024: www.gobiernodecanarias.org/cmsgob1/export/sites/educacion/web/bachille
Madrid 2024: drive.google.com/file/d/14k23_MsgsAXSSMjfczUyPo1XBIUWMLRr/view
Pero es que incluso aunque no fuese así: las comunidades con lengua local, ¿qué deberían hacer? ¿sólo cuenta para nota la lengua común?
Imagina un estudiante vasco con una media buena en todo menos en lengua vasca, ¿ qué puntuación debería tener al lado de uno igual de bueno pero de Huesca y por tanto con una asignatura menos ?
Alguna solución habrá, pero nunca va a ser homogéneo del todo.
Cómo contabilizar la nota de las lenguas cooficiales es otro melón.
Comprendo que, en el caso de España, las cooficiales hagan algo más complicado llevarlo a término, pero no imposible.