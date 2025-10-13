Más cambios para la Selectividad de 2026

Una docena de comunidades autónomas, según confirman fuentes de la Conferencia de Rectores de España (CRUE) ya tienen listos los modelos de exámenes de las diferentes materias de las que se examinarán los alumnos de 2º de Bachillerato el próximo mes de junio. Esta docena de regiones ha elaborado esas pruebas atendiendo a los criterios técnicos propuestos por la CRUE en un documento de referencia que se ha estado trabajando en los últimos meses para encaminar la PAU hacia una mayor homogeneización territorial.